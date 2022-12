Ivana Knoll (balletto sensuale) e Neymar: le 2 facce di Croazia-Brasile. Foto

Ivana Knoll vola con la Croazia: Brasile ko ai Mondiali in Qatar

Ivana Knoll festeggia la sua Croazia che vola in semifinale dei Mondiali di calcio in Qatar. I vicecampioni del mondo di Russia 2018 (persero in finale con la Francia) sono ancora in corsa per vincere quel titolo sfiorato qualche anno fa (e a questo proposito, la bellissima tifosa croata nei giorni scorsi ha confessato un sogno...).

Se Modric e compagni sono state le star in campo, lei come sempre ha catalizzato l'attenzione in tribuna dove ha improvvisato balletti e pose da applausi.

Ivana Knoll festeggia, Neymar piange: Croazia-Brasile, le due facce dei Mondiali di calcio

Se Ivana Knoll ride, a piangere è tutto il Brasile e in primis quel Neymar che prosegue la maledizione ai Mondiali.

Neymar in lacrime dopo Croazia-Brasile (Lapresse)



Neymar e la maledizione con il Brasile. Ultimo Mondiale di calcio?

Anche questa volta l'attaccante del Psg ha mancato l'appuntamento con la storia: dopo aver superato il brutto infortunio a inizio competizione era tornato in campo agli ottavi (gol nel 4-1 alla Corea del Sud) e sognava di sollevare la Coppa del Mondo della Fifa. La rete che ha portato in vantaggio il Brasile ai supplementari con la Croazia (numero 77 con la maglia verdeoro, raggiunto Pelè) sembrava portata al sogno della semifinale. Invece è stato un incubo. "Mi sembra che sia tutto un incubo, non posso credere a ciò che è accaduto: questa è una sconfitta che peserà, è una cosa troppo triste e ci farà male per molto tempo", ha detto a fine partita Neymar. Sarà il suo ultimo Mondiale di calcio o lo rivedremo nel 2026? A 30 anni ancora non lo sa neanche lui. «Voglio prendermi del tempo per riflettere, per pensare alla Seleçao e a cosa voglio per me. Non chiudo le porte, ma nemmeno posso dire che al 100% tornerò. Non garantisco nulla». Per lui prosegue quella maledizione ai Mondiali iniziata nel 2014 in casa sua quando fu costretto a saltare la semifinale contro la Germania davanti al proprio pubblico, nella sera dell'umiliante 1-7, definito poi Mineirazo.