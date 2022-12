Argentina, il rito del portiere sui rigori: sputa sui guanti e poi... Video

Mondiali, il portiere dell'Argentina Emiliano Martinez prima del rigore sputa sui guanti e poi.... Video

Emiliano Martinez è un eroe nazionale in Argentina dopo aver trascinato la Seleccion albiceleste nella sfida contro l'Olanda ai quarti di finale dei Mondiali in Qatar arrivata ai rigori: ne ha parati due pesantissimi (a van Dijk e Berghuis) e ha dato sfoggio non solo di nervi saldi e forza mentale. Martinez ha usato alcuni trucchi per innervosire o deconcentrare i tiratori avversari, come in occasione del secondo penalty quando ha aspettato Berghuis col pallone in mano come per consegnarglielo e poi invece – quando il giocatore olandese stava per prenderlo – lo ha buttato a lato.

Sul rigore parato a van Dijk invece quello di Emiliano Martinez è stato un piccolo show: prima di sistemarsi sulla linea di porta, ha compiuto un rito propiziatorio. Prima ha baciato i pali, quindi ha toccato l'intera lunghezza della traversa mentre si spostava da una parte all'altre.

Acá se escupe y le toca la carita al español. pic.twitter.com/2BbnSYTo8y — Facundo Jay (@efedefacundo) December 10, 2022

Successivamente si è messo al centro della porta, ha sputato sui propri guanti e li ha strofinati. E alla fine mentre ascoltava le raccomandazioni dell'arbitro Lahoz, gli ha accarezzato il viso con gli stessi guanti. Senza che il direttore di gara spagnolo gli abbia eccepito nulla...