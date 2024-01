Le Iene: "Arbitro farà rivelazioni su presunte anomalie del sistema arbitrale"

Le Iene: "Arbitro farà rivelazioni su presunte anomali del sistema arbitrale"

"In esclusiva e per la prima volta nella storia del calcio italiano, un arbitro di Serie A ha deciso di fare delle rivelazioni ai microfoni di Filippo Roma, denunciando quelle che per lui sarebbero delle gravi anomalie nel sistema arbitrale in Italia". E' il comunicato de Le Iene, in vista della puntata che andrà in onda questa sera su Italia 1.

Non solo. Giulio Golia torna sul tema di fine vita intervistando Marco Cappato, tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni, e Luca Zaia, governatore del Veneto, dove giorni fa è stata bocciata dal Consiglio regionale la prima proposta di legge italiana sul suicidio assistito.