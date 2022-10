Leao-Milan, 150 milioni? Un top club (non il Chelsea) pronto a pagarli. Rumors

Leao-Milan, Psg sorpassa il Chelsea? Pronti 150 milioni

Le sirene del Chelsea su Rafael Leao? Una voce che gira da mesi ormai. Ma c'è un altro club che pare determinato nella corsa all'attaccante portoghese del Milan (contratto in scadenza nel 2024): si tratta del Psg.

Addirittura dalla Francia, Media Foot racconta un rumors clamoroso di calciomercato: il Paris Sain Germain sarebbe disposto a pagare la clausola da 150 milioni (a meno che il Milan e l'entourage del giocatore portoghese nel frattempo non trovino un accordo di rinnovo del contratto e la clausola venga cancellata): il ds Campos è un grande estimatore di Rafael Leao fin dai tempi in cui lo aveva portato al Lille dallo Sporting Lisbona nel 2019 (poi passò al Milan nell'estate 2019).

Leao e Skriniar: Psg guarda ai gioielli di Milan e Inter

Sempre su Rafael Leao-Psg secondo Tuttosport è "difficile, se non impossibile che il Milan valuti un’offerta già a gennaio, ma a fine stagione la situazione potrebbe essere diversa. Molto, se non tutto, passerà ovviamente dal rinnovo di Leao il cui contratto scade nel 2024". E secondo Tuttosport il Psg guarda a Milano anche sponda Inter: a gennaio potyrebbe tornare all'assalto di Milan Skriniar, difensore nerazzurro cercato in estate e che, in assenza di rinnovo (si parla di un incontro Marotta-Ausilio con il procuratore del giocatore dopo Barcellona-Inter), sarebbe libero a parametro zero a giugno.