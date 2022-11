Leao-Milan, ora si può fare. Kessie-Inter a gennaio, calciomercato bomba

Leao-Milan rinnovo: "Riunione positiva con Maldini prima del Mondiale"

Rafael Leao fa sperare i tifosi rossoneri sul rinnovo (è in scadenza a giugno 2024): "Il Milan e il contratto? Sono contento, orgoglioso, ora devo stare concentrato sul Mondiale, poi col Milan parlerò appena arrivo. Se ho voglia di firmare il contratto? Già prima di arrivare in nazionale abbiamo fatto una riunione con Maldini, è stata positiva, quindi quando arriverò a Milano parleremo bene", spiega alla Gazzetta dello Sport, che titola: "Ottimismo Leao, c'è aria di firma". I nodi come noto, al di là delle richiesta sull'ingaggio (servono probabilmente almeno 7-7,5 milioni per l'accordo) riguardano la famosa grana con Sporting Lisbona a cui l'attaccante rossonero deve 16 milioni per la risoluzione unilaterale del contratto nel 2018, diventati 19 con gli interessi.

"Kessie si offre. Milan dice no, l'Inter ci pensa"

Intanto secondo Tuttosport, "Kessie si offre. Il Milan dice no, l'Inter ci pensa". Il centrocampista ivoriano ha trovato poco spazio al Barcellona e dalla Spagna arrivano voci secondo cui l'ex rossonero vorrebbe tornare in Italia. Per il Milan è un discorso chiuso, mentre, stando a questi rumors, il ds dell'inter, Piero Ausilio è da sempre un suo grande estimatore e per questo starebbe seguendo con attenzione la situazione anche se l'operazione sarebbe possibile solo in prestito. Secondo il Corriere dello Sport, il procuratore di Kessie, George Atangana, si sarebbe messo in contatto con il club nerazzurro per provare a imbastire una trattativa reale: "Kessie si è proposto all'Inter. O meglio, è stato il suo procuratore, Atangana, a mettersi in contatto con il club nerazzurro. Ormai non ci sono più dubbi: l'ivoriano non è contento della sua avventura al Barcellona. E sarebbe difficile credere il contrario, tenuto conto, non tanto delle 13 presenza sulle 20 gare stagionali della squadra blaugrana, ma dei soli 485' trascorsi in campo. È vero che la differenza, per lasciare il Milan, l'hanno fatta i 6,5 milioni netti di ingaggio, ma le aspettative di Kessie erano comunque altre. E il contatto con l'Inter non è certo il primo segnale d'insofferenza. Un tentativo iniziale, infatti, Atangana l'ha fatto proprio con il Diavolo, informandosi sulla disponibilità ad un clamoroso ritorno. La risposta, però, è stata molto fredda. E in questo senso hanno certamente pesato i rapporti inesistenti o quasi tra lo stesso agente del centrocampista e Maldini".