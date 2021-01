Lega Serie A, Dal Pino presidente (con riserva). Media company: Agnelli-Adl

Lega Serie A, Dal Pino rieletto (alla seconda votazione) si riserva di accettare la nomina a presidente

La Lega Serie A conferma la propria fiducia a Paolo Dal Pino, rieletto presidente con 14 voti alla seconda votazione. Il numero uno uscente ha però fatto sapere all’assemblea che si riserverà se accettare o meno la nomina nell’arco della prossima settimana.

La prima votazione aveva portato a una fumata nera, con appena 10 voti (otto schede bianche e due nulle) per il manager milanese. Quindi si è svolto un giro di voti tra i club di Serie A per decidere se far proseguire o meno l’assemblea o rinviarla alla prossima settimana: 18 club su 20 hanno scelto di andare avanti. Alla fine è arrivata la seconda votazione per l'elezione del presidente di Lega e lì Dal Pino ha raggiunto il quorum di 14 voti.

"L'assemblea e' stata una cosa lunga ma e' andata bene. Polemiche sull'elezione del presidente? No, tutto a posto, e' sempre un po' complicata ma e' andata come doveva andare", ha commentato il presidente del Milan Paolo Scaroni.

DAL PINO, 'PRESIDENZA LEGA? MI PRENDO TEMPO PER VALUTARE, NON INTERESSATO ALLE CARICHE'

"Non sono minimamente interessato alle cariche". E' netto il presidente della Lega Serie A di Serie A Paolo Dal Pino rieletto alla guida della Lega con 14 voti ma che si è preso una settimana per decidere se accettare o meno il nuovo incarico. "Clamoroso se non accettassi? Di clamoroso non c'è nulla. Io non ero candidato in questa seconda elezione, e prendo un impegno quando vedo una progettualità. Gli incarichi in quanto tali non mi interessano. Ho apprezzato di avere la maggioranza di 14 votanti e poi vediamo", ha proseguito Dal Pino in conferenza. "Io ho forzato una elezione che non ci sarebbe stata, ma credo sia giusta la concertazione politica tra club per avere una rappresentatività, ma ho detto una cosa unica importante: le nomine vanno fatte in assemblea in base alle competenze. E' normale che le squadre ragionino insieme su chi può aiutare di più in Lega, nella media company e nel Consiglio federale".

SERIE A, DAL PINO, 'NON VEDO SLITTAMENTI SUI FONDI, RIUNIONE PROBABILMENTE IL 27'

"Un possibile slittamento sulla questione fondi? Non credo, il senso di responsabilità credo debba caratterizzare tutti. La riunione dei fondi pensavo di farla il 25 ma non l'avevo convocata ancora. Stiamo mandando tutti i contratti stanotte a club e probabilmente la riunione la faremo il 27 per i fondi", ha detto il presidente della Lega di Serie A, Paolo Dal Pino, in conferenza stampa dopo la votazione. Da Pino si è preso dei giorni per decidere se accettare la presidenza della Lega Serie A. "Sul nel tema dei fondi non è importante il consiglio di amministrazione. non sarà il consiglio a prendere una decisione sui fondi ma è una tematica dell'assemblea. Non vedo cambiamenti di espressione rispetto al passato, non lo percepisco", ha aggiunto Dal Pino. "Chi sarà il presidente della Media Company? Ne abbiamo parlato del fatto che possa essere Il presidente della Lega ma non lo abbiamo messo nell'ordine del giorno, deve esserci l'accordo con la controparte", ha aggiunto Dal Pino.

Lega Serie A, Luigi De Siervo confermato ad

Confermato l’amministratore delegato, Luigi De Siervo, rieletto alla prima votazione con 15 voti. Per lui si tratta del secondo mandato come ad, dopo che era stato eletto per la prima volta il 20 dicembre 2018.

L'assemblea ha eletto poi i 4 consiglieri di Lega: Antonio Percassi (Atalanta), Maurizio Setti (Verona), Paolo Scaroni (Milan) e Tommaso Giulini (Cagliari).

LEGA SERIE A, DE SIERVO "MI AUGURO DAL PINO TROVI MOTIVAZIONI"

"Quella forzatura e' stata necessaria perche' qualcuno ha frainteso di poter negoziare con il management attuale. Tutti sono stati messi di fronte alle loro responsabilita'. Mi auguro che Paolo possa trovare le motivazioni, il punto centrale e' che sarebbe un punto d'arresto sognificativo per la Serie A perdere il proprio presidente appena rieletto in un momento tanto delicato", ha spiegato Luigi De Siervo, nella conferenza stampa a seguito dell'assemblea elettiva della Lega di serie A che lo ha confermato nel ruolo di amministratore delegato.

Lega A: Agnelli e De Laurentiis fra 5 membri media company

L'Assemblea della Lega Calcio di Serie A ha eletto al momento 5 membri della Lega Serie A nella costituenda Media Company. Sono il presidente della Juventus Andrea Agnelli, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, il vicepresidente dell'Udinese Stefano Campoccia, l'ad della Roma Guido Fienga e l'ad del Bologna Claudio Fenucci. Per il sesto posto nel Consiglio della Media Company si provvederà ad un ballottaggio alla prossima Assemblea tra Vidal (Sampdoria) e Carnevali (Sassuolo). Nella prossima assemblea sarà anche indicato il presidente.

LEGA SERIE A, ELETTI COME CONSIGLIERI FEDERALI LOTITO E MAROTTA

Nell'Assemblea della Lega di Serie A sono stati eletti come consiglieri federali il presidente della Lazio Claudio Lotito e l'ad dell'Inter Beppe Marotta.