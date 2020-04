Leo Messi no all'Inter. Fuoriclasse del Barcellona smentisce due 'Fake news'

Lionel Messi non andrà all'Inter. Il fuoriclasse del Barcellona (che sogna Lautaro Martinez) chiude tutte le voci di mercato che si sono raccontate in questi giorni: "Sono solo fake news", scrive il sei volte Pallone d'Oro in una storia su Instagram. Messi su Instagram ha etichettato come inventate le voci di trattative con i nerazzurri e il suo approdo a Milano insieme al talento del Velez Thiago Almada. Bugia numero 1 scrive Messi.

Lionel Messi ha smentito categoricamente anche la voce che si era sparsa secondo cui aveva pagato la maxi-cauzione per liberare Ronaldinho, recentemente arrestato in Paraguay e ora ai domiciliari in un albergo di Asuncion. Bugia numero 2 sottolinea Messi.

E chiude il post delle smentite con un'altra precisazione: "Anche la notizia sul mio ritorno al Newell's Old Boys era falsa. Per fortuna nessuno gli crede".