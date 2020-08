Leo Messi non si presenta ai test Covid, il Barcellona verso la multa

Il braccio di ferro tra Leo Messi e il Barcellona continua. Il fuoriclasse argentino, come avevano anticipato i suoi legali nella giornata ieri, questa mattina non si e' presentato alle primissime visite mediche previste per i calciatori della prima squadra. Nessun ripensamento nella notte per Messi che, a differenza di tutti i suoi compagni, non ha raggiunto la Ciudad Deportiva del club per sottoporsi al test per verificare l'eventuale contagio da coronavirus. Come ricorda il giornale sportivo Marca, la 'Pulce' era stata convocata per le 10.15, la stessa ora di un altro giocatore in rotta con la dirigenza blaugrana: Luis Sua'rez. Ma solo l'attaccante uruguagio ha varcato le porte della cittadella sanitaria. L'avvio degli allenamenti del Barcellona, agli ordini del nuovo allenatore Koeman, sono previsti nella giornata di lunedi' ma inizieranno senza il giocatore piu' rappresentativo degli ultimi vent'anni, ormai lontano dal Camp Nou e dall'indossare di nuovo la maglia blaugrana.

CALCIO: BARCELLONA NEGA CHE MESSI NON SIA OBBLIGATO A PAGARE CLAUSOLA DA 700 MLN

Il contratto di Leo MESSIcontinua a far parlare. Secondo il programma 'El Larguero' di Cadena Ser "la stella argentina non sarebbe obbligata a pagare la clausola di 700 milioni di euro nella sua ultima stagione di contratto". Lo stesso programma ha aggiunto che "la stella argentina ha una clausola nel suo contratto con il quale eviterebbe di pagare questa cifra se fosse la sua ultima stagione''. Ma fonti del club blaugrana smentiscono questa informazione secondo cui MESSI sarebbe protetto per andare via senza pagare i 700 milioni, come hanno assicurato al Mundo Deportivo. "Il contratto di MESSIè in vigore alle stesse condizioni, anche per quanto riguarda la clausola risolutiva'' e hanno aggiunto che nel presente contratto "non è presente alcuna clausola che modifichi il valore della clausola risolutiva, che è di 700 milioni''. La Ser ha aggiunto nelle sue informazioni che ''nel 2017 MESSI ha firmato il suo ultimo rinnovo con il quale ha ampliato il suo rapporto con i catalani per le prossime tre stagioni più una facoltativa (dalla stagione 2016/17 alla stagione 2019/20). Il 20/21 è quella opzionale e in questo caso questo obbligo scomparirebbe. La data di fine di questa stagione è il principale ostacolo nella trattativa MESSI-Barcellona e per la quale si potrebbe aprire una battaglia legale''.