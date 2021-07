Lionel Messi fa piangere il Brasile: l'Argentina vince la Coppa America

L'Argentina vince in casa del Brasile e conquista la Coppa America. E' il primo successo di Lionel Messi con la sua nazionale, dopo tanti trionfi con il Barcellona. Angel Di Maria firma l'unico gol della finale

Il pallonetto di Angel Di Maria al 22° batte Ederson, decidendo la finale di Coppa America Brasile-Argentina. Di fronte a circa 7.000 spettatori, con il Brasile in piena emergenza Covid-19, la Selecciòn espugna il Maracanà di Rio de Janeiro, permettendo a Lionel Messi di coronare la sua straordinaria carriera con il primo successo in nazionale, dopo successi in serie con il Barcellona e a livello individuale.

Per l'Argentina e per il suo numero 10 si tratta di una rivincita, dopo le tre finali di Coppa America perse nel 2007, 2015 e 2016 e quella del mondiale 2014 persa contro la Germania, proprio in questo stadio.

Con questo successo l'Argentina arriva alla sua 15esima Coppa America, eguagliando il primato dell'Uruguay, e infliggendo una beffa storica agli storici rivali brasiliani, che hanno organizzato il torneo per via dei problemi dei due padroni di casa originari: l'Argentina, travolta dai contagi di Covid, e la Colombia, in preda a una grave crisi politica interna.

