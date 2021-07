Messi svincolato dal Barcellona, arriva l'offerta di una squadra inaspettata

Messi svincolato, il Barcellona è convinto di convicere l'argentino a restare ma nel frattempo è arrivata la prima offerta. Si tratta di un club brasiliano

Lionel Messi è ufficialmente svincolato dal Barcellona da oggi primo luglio 2021. La Pulce, attualmente impegnato in Coppa America con l'Argentina, può quindi liberamente accasarsi in un altra squadra a parametro zero. Dato l'elevato ingaggio (circa 100 milioni di euro lordi a stagione) sono pochissime le squadre a potersi permettere di acquistare l'attaccante anche se svincolato. Il presidente del Barcellona Laporta è comunque convinto che il rinnovo verrà firmato a breve e ha già in mente un piano per aggirare il salary cap imposto dalla Liga.

Messi svincolato, il piano del Barcellona per il rinnovo

Secondo quanto riporta calcioefinanza.it, Messi firmerà con i blaugrana un contratto di 5 anni. Nelle prime due stagioni giocherà al Camp Nou e nel triennio successivo potrà decidere se continuare, andare in MLS, tornare in Argentina o ritirarsi restando comunque stipendiato dal club catalano. Un'offerta nei confronti di Messi è comunque arrivata.

Messi svincolato, ecco la prima squadra a proporsi

La prima squadra a proporsi a Messi svincolato è stato l'Ibis Sport Club, team brasiliano che milita nel campionato Pernambucano (Serie A2) e considerato "il peggiore al mondo". L'unico premio dell'Ibis è il Guinnes Record per aver passato tre anni e unidici mesi senza mai ottenere i 3 punti. Il club aveva già fatto un'offerta a Messi tramite i suoi canali social ma oggi ha reso pubblici i dettagli del "contratto" da proporre all'argentino.

Messi per trasferirsi all'Ibis dovrà firmare un accordo di 15 anni e con uno stipendio in base al rendimento. La Pulce non potrà però segnare troppi gol o essere un campione se non vuole che il contratto venga rescisso in automatico. La maglia numero 10 resterà sulle spalle di Mauro Shampoo e l'ultima condizione è quella di dover giurare tre volte che Pelé è meglio di Maradona.