Luana Alonso, addio nuoto (dopo il caos a Parigi 2024) e vince la medaglia d'oro su OnlyFans

Luana Alonso, l'ex nuotatrice dopo le Olimpiadi sbarca su OnlyFans

In estate le polemiche per il suo allontanamento dal Villaggio Olimpico a Parigi 2024, ora Luana Alonso ha preso una decisione importante: conferma che lascia il nuoto - decisione che aveva comunicato in lacrime dopo l'eliminazione ai Giochi (spiegando che sarebbe andata a studiare negli Stati Uniti) - e cambiare vita.

La nuotatrice sudamericana (classe 2004) - star social su Instagram con oltre un milione di follower - apre un canale su OnlyFans e chiude la sua carriera sportiva.

Luana Alonso, le Olimpiadi e il tatuaggio a Cinque Cerchi

Luana Alonso dà l'addio allo sport dopo aver partecipato a due Olimpiadi (anche Tokyo 2020) pur senza lasciare il segno a livello di risultati. I Giochi le resteranno per sempre nel cuore e... sulla pelle: celebre tra i suoi fans social il tatuaggio a Cinque Cerchi che si era fatta sull'inguine (in omaggio alla partecipazione a Pargi 2024).