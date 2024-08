Luana Alonso allontanata dal Villaggio Olimpico: la nuotatrice “creava un ambiente inappropriato”. FOTO

Luana Alonso, 20enne nuotatrice paraguaiana che dopo essere stata eliminata subito nelle batterie dei 100 metri farfalla femminili sabato 27 luglio, aveva annunciato a sorpresa in lacrime il suo ritiro dalle competizioni per "andare a studiare negli Stati Uniti e continuare la carriera scientifica", con l'ambizione di diventare un giorno "Ministro dello Sport, perché no". Adesso è arrivato il provvedimento della delegazione del Paese sudamericano ai Giochi, che ha intimato a Luana di non presentarsi più al Villaggio Olimpico perché la sua presenza "sta creando un ambiente inappropriato all'interno del Team Paraguay".

La Alonso aveva visto esplodere la sua popolarità sui social dopo che a giugno aveva annunciato sui propri profili di essersi qualificata per le Olimpiadi parigine. Perché si sia arrivati al provvedimento di allontanamento dal Villaggio Olimpico della ragazza, lo ha spiegato Larissa Schaerer, capo delegazione del Comitato Olimpico Paraguaiano a Parigi. Tutto è cominciato quando Luana ha annunciato il ritiro dal nuoto agonistico appena dopo essere uscita dalla piscina, senza che nessuno sapesse niente al riguardo: "Nelle sue dichiarazioni ha riferito che si sarebbe ritirata. Noi non lo sapevamo, non lo sapeva nessuno in squadra, nemmeno l'allenatore. È una sua decisione e la rispettiamo".

Tra il pomeriggio e la sera di quel sabato 27 luglio, secondo quanto ha raccontato la Schaerer, la nuotatrice avrebbe comunicato verbalmente che avrebbe lasciato il Villaggio Olimpico di Parigi – del resto i suoi Giochi erano finiti e per sua diretta ammissione ormai era un'ex atleta – e da quel momento avrebbe alloggiato in un albergo della capitale francese. Poiché faceva parte di una delegazione ufficiale, le è stato chiesto di inviare un'email per informare il Team Paraguay della sua decisione in modo che potesse ricevere l'autorizzazione e avere un verbale formale.

"Era autorizzata. Ha smesso di appartenere alla nostra delegazione. Il giorno dopo, domenica, esco dall'edificio e la incontro. Le dico: ‘Luana, che fai qui?'. Era vestita in borghese", ha continuato la 49enne capo delegazione. La Alonso ha spiegato di aver portato le cuffie al suo compagno della squadra di nuoto Matheo Mateos. A quel punto la Schaerer le ha ribadito che non poteva più entrare nel Villaggio perché non faceva più parte della delegazione paraguaiana: "Se sei all'interno di una delegazione devi rispettare le regole. Le ho mandato un'email in cui le ho scritto che non può più entrare nel Villaggio perché si è già ritirata".