Lucy Robson, regina del golf e star social: la "Dea del green", foto-video

Lucy Robson, la "dea del golf"

Fisico da modella e passione per lo sport. Anzi, amore per il golf ("Is cool" scrive su Ig) sulle orme della celebre Paige Spiranac. Lucy Robson frequenta i green da sempre: ha iniziato a 10 anni e non ha più smesso.

Nata a Londra (il 10 marzo del 1995), ma trasferitasi nel 2005 quando era ancora una bambina negli Stati Uniti (in Florida), la bionda 27enne era considerata una grandissima promessa: eletta più volte giocatrice dell'anno al Liceo e poi all'Università, Lucy ha giocato nei vari circuiti junior vincendo premi e ottenendo risultati importanti.





Lucy Robson, golf e show da freestyler

Lucy Robson oltre a mettere la palla in buca è anche una freestyler del golf, nella sua pagina Instagram (che tocca quasi quota un milione di follower e fans) ogni tanto pubblica anche dei video divertenti in cui "palleggia" con il legno, fa canestro dentro spedendo le palline dentro a un bicchiere e via dicendo...