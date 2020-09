LUIS SUAREZ-JUVENTUS, la minaccia del Barcellona che spaventa la Juve

LUIS SUAREZ-JUVENTUS: ULTIMATUM DEL BARCELLONA

Luis Suarez e la Juventus restano in stand by. Il Pistolero infatti è ai ferri corti con il Barcellona nella trattativa sul divorzio. L'attaccante uruguagio, che non rientra nei piani di Koeman, rischia di restare seduto un anno sulla panchina blaugrana ossia fino alla fine del contratto in scadenza nel giugno 2021. Secondo il quotidiano catalano Sport, se Luis Suarez non accetterà di rescindere il contratto che lo lega al Barça rinunciando agli emolumenti dei prossimi dieci mesi potrebbe restare fermo per tutta la prossima stagione.

LUIS SUAREZ-JUVENTUS, LE ALTERNATIVE BIANCONERE

La Juventus osserva la situazione: vuole Luis Suarez come partner d'attacco di Cristiano Ronaldo, ma non può aspettare in eterno anche perchè sul suo arrivo pesa anche la variabile legata al passaporto italiano che lo renderebbe comunitario (la Juventus ha già occupato i due posti extra Ue con il brasiliano Arthur e l’americano McKennie). Se le situazioni si sbloccheranno Suarez firmerà con il club bianconero un contratto di due o tre anni a 10 milioni netti a stagione. Altrimenti la Juventus dovrà tornare a guardarsi attorno e torneranno d'attualità i nomi di Giraud, Milik e Edin Dzeko (più indietro nella graduatoria Alvaro Morata).

PIRLO SI LAUREA ALLENATORE

Andrea Pirlo attende l'arrivo di un rinforzo per l'attacco della Juventus che si vada ad affiancare a Ronaldo e Dybala (prendendo l'eredità di Higuain) e intanto si gode ufficialmente il diploma da allenatore: il tecnico bianconero ha sostenuto l'esame e discusso la sua tesi a Coverciano alla presenza del presidente del Settore Tecnico, Demetrio Albertini, e del direttore della Scuola Allenatori, Renzo Ulivieri. Tra i corsisti presenti anche l’allenatore neopromosso in Serie A alla guida dello Spezia, Vincenzo Italiano, e poi ancora – tra gli altri - Fabio Caserta, Marco Cassetti, Morgan De Sanctis, Paolo Montero e l’allenatrice della Nazionale femminile Under 17, Nazzarena Grilli.