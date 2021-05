Lukaku-Chelsea, 100 milioni per strapparlo all'Inter (e Giroud-Milan è fatta)

Lukaku-Chelsea? Cento milioni per strapparlo all'Inter

Il Chelsea vuole farsi un regalo per la vittoria della Champions League: Romelu Lukaku. Un cadeau di Roman Abramovic per il tecnico Thomas Tuchel, che ha richiesto l'attaccante dell'Inter come primo nome nella lista dei rinforzi nel reparto offensivo. Le alternative? Harry Kane (ma il Manchester City è forte sull'attaccante del Tottenham, offrendo Gabriel Jesus agli Spurs) e Erling Haaland (il Borussia Dortmund però non vuole venderlo per il momento e pensa a tenerlo un'altra stagione: nel 2022 poi scatterà la clausola in uscita da 75 milioni). Convincere l'Inter a vendere Lukaku non sarà impresa facile, servirebbe una proposta indecente da 100 milioni di euro. I blues sono pronti a sferrare l'assalto, anche se al momento trapela che l'offerta in arrivo nella sede nerazzurra non sarà a tre cifre, mentre il Psg è all'assalto di Hakimi però non bastano 60 milioni cash (almeno 70-80 che permetterebbero una forte plusvalenza sul giocatore, a bilancio quest'anno per 32 milioni dopo essere stato acquistato un anno fa dal Real Madrid per 40 mln).

Milan accelera per Giroud e Tomori. Romagnoli, possibile rinnovo

Lukaku al Chelsea dunque? Si vedrà. Chi è pronto a fare il percorso inverso, da Londra a Milano, è Olivier Giroud. Il 35enne attaccante francese, libero a parametro zero, secondo Sky Sport Uk è vicino all'accordo con il Milan dove sarebbe il vice-Ibrahimovic (prendendo il posto dunque di Mario Manduzkic che ha salutato il mondo rossonero dopo sei mesi di campionato). Quest'anno il centravanti francese ha giocato 31 partite, segnando 11 gol (4 in Premier League e 6 in Champions League). Milan che parlerà in questi giorni con il Chelsea per il riscatto di Tomori: servono 28 milioni di euro per renderlo a tutti gli effetti un giocatore rossonero, il club di via Aldo Rossi spera in uno sconto (o dilazione dei pagamenti). Non sarà facile convincere il Chelsea, ma comunque il Diavolo è determinato a tenere il 23enne difensore. Fronte Romagnoli: il capitano è in scadenza nel 2022, molti rumors in queste settimane lo hanno dato in partenza, ma le ultime indiscrezioni raccontano la volontà di arrivare a un prolungamento del contratto. A differenza di Donnarumma, questa volta tra il Milan e Mino Raiola potrebbe dunque esserci una fumata bianca...