Lukaku-Inter, rilancio del Chelsea per l'attaccante nerazzurro. Retroscena

Il Chelsea non molla Lukaku. Il club inglese, visti i proble,i per arrivare ad Haaland, è pronto al rilancio per arrivare all'attaccante neraazzurro. Ma servirà una proposta super indecente per far vacillare l'Inter, visto che il bomber belga è l'uomo cardine della squadra di Simone Inzaghi ed è stato il primo artefice nello scudetto appena conquistato. Le ultime indiscrezioni sull'assalto del Chelsea a Lukaku.

CHELSEA INSISTE PER LUKAKU DALL'INTER

Mercato sempre in fermento in casa Inter. Dall'Inghilterra, precisamente da "The Athletic", scrivono di un forte interesse del Chelsea per Lukaku. I londinesi non riescono ad arrivare ad Haaland, con il Borussia Dortmund gia' "sazio" per via della cessione di Sancho al Manchester United. Per questo motivo i "Blues" avrebbero presentato all'Inter due offerte per Lukaku, rispedite per il momento al mittente. Da decifrare pure la situazione di Lautaro Martinez, tornato oggi alla Pinetina. L'argentino non ha gradito la mancata chiusura delle pratiche relative al rinnovo contrattuale ed e' sempre nel mirino dell'Arsenal. Il club inglese offre come contropartite tanto Lacazette quanto Bellerin. Intanto, nel team nerazzurro si pensa all'ipotesi Pjanic per il centrocampo e a Correa per l'attacco. Il bosniaco e' in uscita dal Barcellona ed e' inseguito dalla Juve ma e', da sempre, un "pallino" di Marotta. L'attaccante argentino e' in "rottura" con la Lazio ed e' uno dei "preferiti" di Simone Inzaghi.