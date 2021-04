Lukaku-Inter, Chelsea vira sul bomber nerazzurro: offerta da sogno

Lukaku-Inter, Chelsea vira sul bomber nerazzurro

Allarme Inter? Il Chelsea piomba su Romelu Lukaku. La bomba di calciomercato viene lanciata dal Sun, secondo cui i blues si sono resi conto di non poter arrivare ad Haaland (che il Borussia Dortmund vuole trattenere ancora un anno, ma Real Madrid e Manchester United sperano nel colpo estivo) e quindi hanno deciso di virare sull'attaccante gigante belga dell'Inter. L'allenatore della squadra londinese, Tuchel ha chiesto un uomo di peso, deluso dal rendimento di Timo Werner, chi meglio di Lukaku? Uomo dello scudetto (quasi) vinto dai nerazzurri, giocatore dominante e capace di far reparto da solo. Oltretutto Romelu conosce l'ambiente (è stato il Chelsea a portarlo in Premier nel 2011, anche se in maglia blues collezionò poche presenze) e la Premier League, avendo giocato con West Browmich, Everton e Manchester United.

Lukaku, assalto del Chelsea sull'attaccante dell'Inter: offerta da sogno

Strappare Lukaku alll'Inter pare impresa proibitiva. A meno che... stando a queste indiscrezioni il Chelsea sarebbe pronto a fare un'offerta da 100 milioni di euro più bonus. Soldi che arriverebbero da alcune cessioni: quella di Tammy Abraham, che piace a Leicester e West Ham e per il quale la richiesta si aggirerebbe attorno ai 45 milioni di euro, oltre a Tomori, che il Milan potrebbe riscattare (anche se i rossoneri riflettono sui 28 milioni della clausola e sul recente calo del difensore), Zouma, Kepa ed Emerson Palmieri.