Lukaku-Real Madrid: 100 milioni per strapparlo all'Inter. Calciomercato news

La pista che porta Romelu Lukaku dall'Inter al Real Madrid resta calda. In Spagna si continua a parlare del 29enne centravanti belga come futura stella merengue. Vero che Florentino Perez farebbe carte false per portare in Spagna Kylian Mbappè, ma strapparlo al Psg sarà molto complicato (anche se il fuoriclasse francese ha un contratto in scadenza nel 2022 e le trattative per il rinnovo non hanno ancora portato a una fumata bianca...). Vero pure che un altro giocatore caldissimo è il 20enne norvegese Erling Haaland (clausola da 75 milioni in uscita dal Borussia Dortmund, ma... tra un anno) sulle cui tracce ci sono tutte le big d'Europa. "Solo un massimo di dieci club possono permettersi di comprare Haaland e dargli il palcoscenico giusto dopo essere stato a Dortmund... E quattro di questi club sono in Inghilterra", ha detto in queste ore Mino Raiola. Le due di Manchester (City più che United) sono in prima fila.

Ecco perché tra Haaland e Mbappè potrebbe essere Lukaku il nome giusto per il Real Madrid. Certo, Inter permettendo. Ma secondo Don Balon il club merengue potrebbe mettere sul piatto un'offerta da 100 milioni di euro. E a quel punto sarebbe complicato resistere all'offerta galactica (i nerazzurri lo strapparono al Manchester United per 65 mln più 10 di bonus nell'agosto 2019: sarebbe una super plusvalenza).

Lukaku erede di Karim Benzema al Real Madrid? Proprio il 33enne attaccante francese sembra arrivato a fine ciclo dopo 12 anni anni e oltre 370 partite con la camiseta blanca addosso (arrivò nel 2009). In tempi di crisi economica per la pandemia di covid neanche Florentino Perez può fare follie senza lasciar partire qualche pezzo pregiato e Benzema potrebbe essere sacrificato sull'altare di Lukaku. La speranza è di incassare una trentina di milioni dalla sua cessione (Monaco o Lione potrebbero essere interessate). Senza dimenticare che si cercherà di vendere qualche esubero di lusso (da Isco a Mariano Diaz). In un Real Madrid che dovrà anche cercare un nuovo capitano visto l'addio che pare praticamente certo di Sergio Ramos che lascerà il club di cui è diventato simbolo a parametro zero (Psg e Manchester United in pole, Juventus e Milan in quota secondo i bookmakers).