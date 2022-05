Lukaku torna all'Inter? No colpo di scena, c'è il Milan. Calciomercato news

Lukaku, Inter-Milan: derby delle suggestioni di calciomercato

Romelu Lukaku e il suo ritorno all'Inter. Una suggestione che gira da mesi (tornata di moda nelle ultime ore); vista la nostalgia che l'attaccante belga ha di Milano e dei colori nerazzurri. Un sentimento cresciuto in questa stagione al Chelsea. Ma il Corriere dello Sport rilancia: attenti all'ipotesi Milan. Possibile? Vediamo cosa hanno scritto.

Lukaku, addio Chelsea? Inter, Juventus e Milan....

"Lukaku insiste nella sua volontà di tornare a tutti i costi in Italia, trovando pure la sponda di Tuchel, che darebbe il suo via libera - riporta il Corriere dello Sport - Logico che la preferenza del bomber belga è per l’Inter, ma occorrerebbe un complicato incastro: evidentemente l’unica formula possibile sarebbe il prestito e, insieme, un sostanzioso taglio dell’ingaggio da 12 milioni più 3 di bonus. Anche perché, essendo stato via dall’Italia solo un anno, Big Rom non potrebbe beneficiare del decreto crescita. In alternativa all’Inter, però occhio anche alla Juventus e, a questo punto, pure al Milan, alla luce di quanto accaduto con Ibrahimovic".

Milan, Lukaku o Scamacca? La situazione

Milan-Lukaku, pista possibile? Chissà, al momento siamo davvero nel campo delle suggestioni e tanti indizi, in primis la variabile economica (oltre al cartellino da 115 milioni di un anno fa, va tenuto conto ovviamente dell'ingaggio pur se mitigato dal decreto crescita) che frena anche l'ipotesi Inter. La Gazzetta invece, in ottica Milan sottolinea l'arrivo imminente di Divock Origi a parametro zero dal Liverpool. E viene anche rilanciato il nome di Gianluca Scamacca, attaccante del Sassuolo (che piace anche ai cugini interisti) che ha segnato 16 gol nell'ultimo campionato.

Al momento i rossoneri con Origi-Giroud e Ibrahimovic che dovrebbe rientrare a inizio 2023 sono coperti nel ruolo di centravanti (non dimentichiamo anche Rebic che può essere adattato: anche se il croato ha pretendenti dall'estero, in primis dalla Bundesliga), ma il mercato è lungo e potrebbero esserci sorprese...