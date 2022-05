Milan, Ibrahimovic operato al ginocchio (legamento crociato). IBRA, IL FUTURO

Milan, Ibrahimovic operato al ginocchio sinistro, stop di 7-8 mesi

Il Milan fa sapere che Zlatan Ibrahimovic "è stato operato al ginocchio sinistro dal dottor Bertrand Sonnery-Cottet, alla presenza del responsabile sanitario del club Stefano Mazzoni, presso l'Hopital Jean Mermoz di Lione". "L'artroscopia - spiega il Milan - era programmata da tempo per risolvere definitivamente l'instabilità dell'articolazione attraverso la ricostruzione del legamento crociato anteriore, con rinforzo laterale e riparazione meniscale". Il recupero pieno di Zlatan? "L'intervento è perfettamente riuscito e la prognosi è stimata in 7-8 mesi".

Milan, Ibrahimovic e il suo futuro in rossonero

Il fatto che si sia operato lascia pensare che Ibrahimovic abbia intenzione di portare avanti la sua carriera, col ritorno in campo previsto dopo la sosta per i Mondiali in Qatar, ossia a gennaio 2023. Il futuro nel Milan? Nelle scorse ore era emersa l'indiscrezione secondo cui Paolo Maldini aveva già pronto per Zlatan un accordo annuale da 2,5 milioni di euro più bonus a obiettivo. Vista la nuova situazione, qualche addetto ai lavori ipotizza un contratto "a gettone" in base alle presenze. Oppure Ibra potrebbe decidere di iniziare la avventura da dirigente, sempre ovviamente al Milan. Va ricordato che il Diavolo come attaccanti centrali avrà Olivier Giroud confermatissimo e l'arrivo di Divock Origi in arrivo a parametro zero dal Liverpool (anche se si tratta di un jolly offensivo che può giocare al centro o in mezzo). Andrà dunque valutato se restare così o fare un investimento importante in quel ruolo. Senza dimenticare che va blindato Rafael Leao che ha un contratto al 2024 con clausola di rescissione da 150 milioni (e le sirene di Real Madrid, Psg e Manchester City: si parla di un'offerta dei blancos da 120 mln in arrivo).

