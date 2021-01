Luna Rossa torna a far sognare: è in finale di Prada Cup

Luna Rossa va in finale di Prada Cup, dove si deciderà chi dovrà affrontare New Zeland per la vittoria della Coppa America. Partiva dal 2-0 delle prime due regate Luna Rossa, ma il dominio della barca italiana è stato netto anche nelle ultime due regate. La semifinale si è conclusa con un sonoro 4-0 per l’imbarcazione italiana.

Ad Auckland la barca italiana ha battuto per 4-0 American Magic. La vittoria è arrivata nel minimo tempo disponibile per il team italiano, che conquista in appena due giorni di gare la finale, dove sfiderà Team Ineos Uk a partire dal 13 febbraio. Si tratta della quinta finale di Prada Cup (prima Vuitton Cup) per l'Italia dopo quelle raggiunte da Il Moro (1992) e dalla stessa Luna Rossa (2000, 2007, 2013).