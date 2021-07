"Ma quale dieta?" è il tormentone portafortuna dell'Italia Campione d'Europa

"Ma quale dieta" è la canzone preferita dagli Azzurri che hanno conquistato gli Europei: ecco come è diventata un portafortuna, insieme a "Un'estate italiana"

Abbiamo visto più volte i calciatori della nazionale Campione d'Europa intonare (senza essere intonatissimi...) le note di "Un'estate italiana", inno dei mondiali 1990 inciso da Gianni Nannini ed Edoardo Bennato.

C'è anche un'altra canzone, meno conosciuta, che ha accompagnato gli Azzurri nella loro marcia trionfale fino a Wembley.

Come ha rivelato Matteo Pessina, si tratta di "Ma quale dieta" di Luca il Sole di Notte, che i ragazzi della nazionale hanno iniziato ad ascoltare per scherzo e che poi, visti i risultati, è diventata un vero e proprio rito scaramantico.

E nel calcio, si sa, la scaramanzia ricopre da sempre un ruolo fondamentale e anche per la nazionale italiana a Euro 2020 è stata determinante, come abbiamo spiegato in questo articolo.