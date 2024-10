Machac a Sinner: "Colpisci troppo forte, mi hai rotto la racchetta!". Jannik: "Scusa". Semifinale Shangai master 1000, il divertente siparietto

Divertente siparietto nel corso della semifinale dello Shanghai Masters 1000 vinta poi da Jannik Sinner contro Tomas Machac (che ai quarti aveva sconfitto Carlos Alcaraz, mettendo in mostra una prestazione strepitosa).

Nel corso del secondo set il tennista ceco è stato costretto a cambiare racchetta alla fine del primo punto del decimo game. Il motivo? Lo ha detto, sorridendo, lo stesso Machac a Sinner, accorso alla panchina del rivale per vedere la situazione: "Colpisci troppo forte, mi hai rotto la racchetta!".

Il numero uno del ranking Atp ha risposto: "Scusa!".



"You play too fast" 😆



Machac telling Sinner he broke his racket frame from hitting the ball too hard #RolexShanghaiMasters pic.twitter.com/X4yH0n2Zil