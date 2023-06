Madalina Ghenea, bikini blu esplosivo per la fidanzata di Dimitrov. "Meglio di Belen"

Madalina Ghenea, bikini inno alla dolce vita per l'attrice e fidanzata di Dimitrov

Madalina Ghenea scalda l’estate 2023. La modella, star attrice romena (che sarà la protagonista del thriller “Deep Fear” insieme a Ed Westiwick, in uscita dopo l’estate) è testimonial della nuova collezione di Yamamay in collaborazione con la Canzone del Mare, lo storico stabilimento balneare dell’isola di Capri.

La fidanzata del campione di tennis Grigor Dimitrov - il campione bulgaro è reduce da un buon Roland Garros che lo ha visto agli ottavi di finale dove ha perso contro un rinato Alexander Zverev (il tedesco si è lasciato alle spalle il brutto infortunio riportato proprio in Francia un anno fa nella semifinale con Rafa Nadal) - è divina con addosso alcuni capi della capsule collection di costumi da bagno creati in limited edition per tutta la famiglia. I commenti dei fans ai suoi posto social sono di puro amore per la bellissima diva nata in Romania.





Madalina Ghenea (foto Lapresse)

"Altroché Belen", le scrive un follower. "La donna più bella del mondo la perfezione", si legge tra i commenti.



Questa collezione Yamamay prende ispirazione dagli anni ’50 e ’60, uno dei periodi in cui Capri ha vissuto il suo massimo splendore e vuole essere un inno alla Dolce Vita italiana e a quel magico momento storico. “Da sempre amo il cinema italiano grazie alla mia passione per il talento di due attrici note in tutto il mondo, come Anna Magnani e Sophia Loren. Ho avuto il piacere e l’onore di interpretare quest’ultima nel film ‘House of Gucci’ di Ridley Scott. Due grandi dive che rappresentano da sempre grande fonte d’ispirazione per me e per il mio lavoro”, ha commentato Madalina Ghenea. “Quando Yamamay mi ha chiesto di interpretare la mediterraneità e l’italianità per la loro collezione mare 2023, ho amato subito il progetto”, ha aggiunto la fidanzata di Dimitrov.