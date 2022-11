"Magre e grasse divise a tavola". Non solo ginnastica ritmica, anche aerobica

Ginnastica aerobica, nuovo scandalo: "Insultate per i loro sederi"

Lo scandalo che ha travolto il mondo della ginnastica ritmica, adesso si allarga anche ad un'altra disciplina: l'aerobica. A raccontare le violenze psicologiche subite dalle ginnaste è un plurimedagliato della categoria, Davide Donati, che ha smesso nel 2021 e nella sua carriera vanta anche 2 argenti e un bronzo ai Mondiali, più un oro, un argento e 3 bronzi europei. "Durante ogni pasto - spiega Donati a Repubblica - le ragazze venivano divise in base al peso: c’erano due tavoli, uno per le magre e l’altro per le grasse, come venivano definite dai tecnici". Davide Donati, 28 anni, tre volte campione del mondo con la Nazionale di aerobica, non dimentica le discriminazioni che subivano le atlete durante i raduni mensili delle selezioni junior in un’accademia milanese. «La separazione fisica era per loro un’umiliazione quotidiana. Il menu ovviamente cambiava in base ai tavoli: quelle considerate magre potevano mangiare qualcosa in più delle altre".

Donati nei giorni scorsi - prosegue Repubblica - ha pubblicato un comunicato con altri 18 ex compagni e compagne della nazionale junior di aerobica per far sentire la propria vicinanza alle atlete che su Repubblica hanno denunciato abusi psicologi e umiliazioni nella ritmica. «Non sono casi isolati. Le loro parole hanno aperto una ferita dolorosa in tutti noi e vogliamo sostenerle. E che non si dica che la Federazione non era a conoscenza di questi atteggiamenti», aggiunge Donati, che due anni fa andò in viale Tiziano per avvisare «i piani alti» della Federazione: «Era il 2020, abbiamo elencato le problematiche e raccontato ciò che accadeva". Qualcosa è cambiato? No. Come del resto dopo le tante testimonianze e denunce degli ultimi anni: segnalazioni che sono state sempre ignorate da chi doveva controllare. Donati ricorda anche un altro episodio: "I tecnici mettevano le ragazze in fila di schiena e le insultavano per i loro sederi".