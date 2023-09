Maignan-Milan, Magic Mike spaventa i tifosi rossoneri

Maignan: "Futuro al PSG? Ho un contratto col Milan, poi non si può sapere"

Mike Maignan, portiere del Milan e della Francia, pensa al doppio confronto che la squadra rossonera avrà in Champions League con il Paris Saint Germain (dell'ex rossonero Gigio Donnarumma): "PSG? Ho già giocato contro di loro quando ero al Lille, quindi non è un campo che non conosco. Sarà una grande partita, su ritmi alti, come piace a me", le parole di Magic Mike a Le Parisien.

Il Psg e Maignan, un autunno da avversari. Ma il giornale francese stuzzica il 28enne portiere del Milan chiedendogli se un giorno potrà tornare nel club parigino, dove è stato formato tra il 2009 e il 2015 senza mai arriva all'esordio in Prima Squadra.

Il portiere della nazionale francese tiene aperte tutte le porte: "Sono parigino, ma oggi sotto contratto con il Milan. E per il futuro non si può sapere".

Maignan, Milan lavora per blindare Magic Mike con un rinnovo di contratto

Mike Maignan però ha un contratto con il Milan fino al 2026 e strapparlo ai rossoneri sarà difficile per tutti. Il club di via Aldo Rossi ha sempre fatto catenaccio di fronte a tutte le possibili pretendenti (dal Manchester United al Chelsea passando per il Bayern Monaco) e solo un'offerta indecente (da 100 milioni) potrebbe indurre il Diavolo in tentazione. Non solo. Il Milan lavora per il rinnovo per di Magic Mike con un prolungamento di uno o due anni e un adeguamento dell'attuale ingaggio da 2,8 milioni di euro netti a stagione.