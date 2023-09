Donnarumma, sfuriata plateale di Luis Enrique: che rimproveri a Gigio

Donnarumma, sfuriata di Luis Enrique durante Psg-Lione

Il Paris Saint Germain vince 4-1 contro il Lione (doppietta di Mbappè, a segno Hakimi e Asensio per i campioni di Francia e gol della bandiera di Tolisso per gli ospiti) e torna al secondo posto in classifica di Ligue 1 (a -2 dal Monaco), ma sul 3-0 per il Psg, Gigio Donnarumma si è preso un pubblico riprovero da parte del suo allenatore, Luis Enrique. Il tecnico spagnolo ha mostrato platealmente il suo dissapunto per la gestione della palla da parte dell'ex portiere del Milan (che ritroverà per la prima volta da avversario nella doppia sfida del girone F di Champions League: il 25 ottobre a Parigi e il 7 novembre a San Siro)

Donnarumma, perchè Luis Enrique si è arrabbiato durante il match del Psg

Nell'azione che successivamente portato al 4-0 di Mbappé, Luis Enrique si è arrabbiato con Donnarumma e non ha festeggiato il gol per rimproverare platealmente il suo portiere. Gigio con palla in gestione ha preferito spazzarla lunga, non trovando nessun compagno e lasciando la palla libera al Lione, piuttosto che giocarla rasoterra con i difensori del Psg. L'ex allenatore della Spagna prima ha mimato il gesto di giocare la palla corta, poi si è girato e ha calciato i mini-frigo a bordocampo. Infine, scuro in volto si è seduto vicino ai suoi collaboratori tornando in panchina.

Donnarumma, Luis Enrique su Gigio: "Giocatore di livello mondiale, ha tutta la mia stima"

Nel dopo partita del match vinto dal Psg, però Luis Enrique ha mimizzato l'episodio spiegando che si trattava di un "contesto di gioco normale, su cui abbiamo lavorato e sul quale dobbiamo migliorare". L'allenatore del Paris Saint Germain ha sottolineato che Donnarmma "è un giocatore di livello mondiale e ha tutta la mia stima".

Donnarumma, Luis Enrique si arrabbia platealmente col portiere del Psg. Video



😳 La colère de Luis Enrique envers Gianluigi Donnarumma alors que son équipe mène 4-0 à la pause !#OLPSG pic.twitter.com/uoOMHjejFa — Prime Video Sport France (@PVSportFR) September 3, 2023

