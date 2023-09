Come sta Bagnaia dopo a caduta a Barcellona. Pecco a Misano? La situazione

MotoGp, Ducati: “Escluse fratture per Bagnaia”

“Francesco Bagnaia ha riportato contusioni multiple, ma ulteriori accertamenti medici non hanno evidenziato fratture. Il Campione del Mondo in carica volerà stasera in Italia con la squadra”. È questa la notizia rassicurante diffusa dalla Ducati riguardo le condizioni di Pecco Bagnaia, pilota azzurro coinvolto oggi in un bruttissimo e pericoloso incidente nel corso del primo giro del GP di Catalogna. L’attuale leader del mondiale di Moto GP (50 punti di vantaggio su Jorge Martin e 71 su Marco Bezzecchi), sbalzato dalla sua moto dopo un violento highside, è stato investito sulle gambe dalla moto di Brad Binder. Le sue condizioni hanno destato subito preoccupazioni, ma dopo le prime rassicurazioni dal centro medico presente sul circuito Montmelò, è arrivato anche il responso degli ulteriori esami medici svolti all’ospedale di Barcellona.

MotoGp, Bagnaia dopo la caduta a Barcellona: oggi posso solo dire grazie

“Oggi posso solo dire grazie”, le parole di Francesco ‘Pecco’ Bagnaia affidate ad un post sui propri canali social ufficiali, a poche ore di distanza dal terribile incidente durante il GP di Catalogna che avrebbe potuto avere riscontri molto più gravi. Dopo esser stato investito dalla moto di Brad Binder a seguito di una precedente caduta, il pilota della Ducati campione del mondo in carica e attuale leader del Mondiale di MotoGp, ha riportato solamente forti contusioni alle gambe colpite senza alcuna frattura. Bagnaia, che è tornato in Italia con tutto il team già nella serata di domenica, tenterà un ulteriore miracolo nei prossimi giorni: quello di provare a rimettersi in sesto per partecipare al GP di San Marino in programma domenica prossima. Ma è ancora troppo presto per parlarne.

Pecco Bagnaia (foto Lapresse)



MotoGp, Bagnaia: "Farò di tutto per essere a Misano"

"Non è stato un highside normale ed è molto difficile per me adesso dare una spiegazione a cosa sia successo - ha spiegato Pecco Bagnaia -. È stata una caduta molto strana e fortunatamente non mi sono fatto nulla di molto grave. Già nel giro di ricognizione avevo avvertito di avere poco grip al posteriore. Ora faremo di tutto per cercare di tornare in pista già nel GP di settimana prossima a Misano”.

E nel box Ducati c'è ottimismo sul suo recupero di Bagnaia. "Fortunatamente non ci sono fratture, molto probabile che Pecco sarà in pista a Misano", le parole di Davide Tardozzi, team manager secondo quanto riporta Sky Sport.

MotoGp: Ducati, 'Bastianini deve operarsi al malleolo e non sarà a Misano'

"Enea Bastianini ha una frattura al malleolo sinistro, per cui servirà un intervento chirurgico che credo verrà effettuato in Italia nei prossimi due giorni, e ha anche una frattura alla mano sinistra, credo al dito, ma questa è meno preoccupante. Per lui è sicuramente una stagione difficile, avevamo visto qualche spiraglio nelle ultime gare; è stato anche penalizzato con un long-lap penalty nella prossima gara utile. Con l'operazione credo sia da escludere che possa gareggiare a Misano". Lo dice il direttore sportivo della Ducati Paolo Ciabatti in merito alle condizioni di Enea Bastianini caduto nel primo giro del Gp di Catalogna.