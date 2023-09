' Pronto è rigore? . Incredibile: arbitro decide il penalty al cellulare

Porto, rigore su Taremi? Il Var e l'arbitro decidono al cellulare

Scena inconsueta in Portogallo negli istanti finali del match tra Porto e Orouca giocato allo stadio do Dragao di Oporto: gli ospiti sono avanti 1-0 (gol di Gonzalez all'84°) e i padroni di casa cercano il pareggio last minute. L'attaccante iraniano Taremi (al centro delle cronache di calciomercato per essere stato a un passo dal Milan la scorsa settimana) cade in area dopo un contatto con un difensore avversario.

L'arbitro fischia il calcio di rigore ma per evitare errori decide di andare al Var. Solo che, sorprendentemente, non c'è il monitor per controllare l'azione e si vede il direttore di gara parlare al cellulare, probabilmente con la sala Var.





Dopo il confronto telefonico, viene deciso che non è calcio di rigore, tra le proteste dei giocatori del Porto.

Il finale è pieno di colpi di scena: poco dopo c'è Taremi è protagonista di un altro contatto e questa volta il calcio di rigore viene assegnato, ma il portiere dell'Orouca lo respinge.

Finita? No, recupero di proporzioni maxi e al minuto 109' il Porto trova il pareggio con Evanilson su assist di Borges.