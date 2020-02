Malaga, George Clooney interessato ad acquistare il club

Il Malaga a George Clooney? Il club spagnolo che solo sette anni fa raggiungeva i quarti di finale di Champions League e oggi naviga in zona retrocessione nella seconda divisione spagnola potrebbe essere venduto dal presidente Al Thani ed è stata aperta una trattativa con alcuni imprenditori americani legati a George Clooney.

Antonio Aguilera, presidente dell'associazione dei piccoli azionisti del club, ha confermato le voci a Canal Malaga: "In città c'è un imporante gruppo di produttori di cinema e tv, che vorrebbero rendere Malaga una specie di Hollywood europea. Stanno girando alcune serie dal grandissimo potenziale economico e ora stanno negoziando per acquistare il club". Il problema è sul prezzo: "Nessuno è disposto ad accontentare la richiesta folle di Al Thani di 100 milioni: lui sa che il consorzio può anche offrire di più. Ora stanno negoziando, ha chiamato il gruppo di imprenditori americani per aprire la trattativa".