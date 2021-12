Maradona, morto il fratello Hugo: aveva 52 anni, era rimasto a vivere a Napoli

Hugo Maradona, fratello minore di Diego, è morto a Napoli per una crisi cardiaca

È morto Hugo Maradona, fratello di Diego Maradona. Hugo, il minore dei fratelli, era rimasto a vivere a Napoli ed è scomparso stanotte per una crisi cardiaca a 52 anni nella sua casa a Monte di Procida, nella provincia partenopea. Il decesso a poco più di un anno dalla morte del fratello Diego.

Hugo Maradona si era candidato con Catello Maresca a come capolista di "Napoli Capitale" nell'ultima tornata elettorale per scegliere il sindaco del capoluogo campano del 3 ottobre scorso. Hugo Maradona si era detto "felice di occuparsi di giovani, ragazzi e bambini fragili che vivono condizioni di disagio sociale ed educativo per poter garantire loro quei parametri essenziali di cui tutti hanno diritto".