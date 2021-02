Maradona, ultimo video prima della morte. "Ammaccato ma va tutto bene"

"Sono ammaccato ma va tutto bene". Sono le parole di Diego Armando Maradona, in un video diffuso dai media argentini e registrato nella casa dove sarebbe poi morto il 25 novembre, dopo l'intervento alla testa. "Sai che non mi piace l'intimita' ma quando sono in compagnia di belle persone, esco dalla mia tana", dice l'ex Pibe de Oro prima di mandare un saluto diretto a Leopoldo Luque, il suo medico personale ora sotto indagine per omicidio colposo, cosi' come la psichiatra Augustina Cosachov, e nei giorni scorsi finito nella bufera per un audio shock risalente alle ore della morte di Maradona. El Diez compare nel video mentre mangia, di buon umore, assieme alla ex compagna Veronica Ojeda.

Maradona: "Sono ammaccato". L'ultimo video prima della morte di Diego