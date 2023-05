Marc Marquez, chi è Gemma Pinto (la nuova fidanzata: foto). E l'anello...

Marc Marquez, è Gemma Pinto la fidanzata del pilota e fuoriclasse della MotoGp

Marc Marquez ha ufficializzato la sua storia d'amore con Gemma Pinto. Il fuoriclasse della MotoGp (e otto volte campione del mondo nel motomondiale) sta vivendo una stagione complicata in pista - infortunio alla mano che lo ha tenuto fuori 45 giorni e 12 punti in classifica per il pilota della Honda (a Le Mans il numero 93 della Honda è caduto nel finale di gara mentre stava facendo una grande gara ed era in lotta per il secondo posto con Jorge Martin) - ma può consolarsi con un bellissimo momento sul fronte sentimentale.

Marc Marquez e le foto con la fidanzata Gemma Pinto

Marc Marquez ha postato nelle scorse ore una foto con Gemma Pinto (e altre ne ha aggiunte poi lei, guarda in gallery) mentre erano a Marrakech, in Marocco, per festeggiare il compleanno della fidanzata.

Marc Marquez e la fidanzata Gemma Pinto (Instagram marcmarquez93)



Marc Marquez, chi è Gemma Pinto la fidanzata del pilota MotoGP

La fidanzata di Marc Marquez, Gemma Pinto, è laureata in Comunicazione, Marketing e Pubblicità, lavora come brand e PR manager per un'azienda di cosmetici. La 26enne è anche influencer con oltre 80mila follower (numeri che stanno crescendo molto). In passato Gemma ha avuto una storia con un altro pilota, Axel Pons.

Gemma Pinto, la fidanzata di Marc Marquez (Instagram story gemmpinto)



Sulla mano di Gemma Pinto poi molti fans hanno notato un anello che fa pensare a un fidanzamento ufficiale. Matrimonio all'orizzonte per Marc Marquez? Chissà.

