Camila Giorgi, mini shorts neri: sensualissima e fans in delirio. Foto

Camila Giorgi, la tennista italiana si allena per il Roland Garros

Ultimi giorni di allenamento per Camila Giorgi prima della missione francese: archiviato il terzo turno al Wta di Roma (vinto da Elena Rybakina - numero 4 delle classifiche Wta - con l'ucraina Anhelina Kalinina che si è ritirata in lacrime nel corso della finale per un problema alla coscia sinistra), la prossima settimana parte il Roland Garros -- lo Slam sulla terra battuta (che quest'anno sarà orfano del suo imperatore, Rafa Nadal tra gli uomini) - e ovviamente la tennista italiana sarà al via.

Anzi c'è grande attesa per capire che sorteggio l'attenderà: nel secondo Slam sulla terra battuta Camila Giorgi arriverà da numero 37 del mondo (in un 2022 che le ha dato la gioia delle vittoria al Wta di Merida in Messico (con dolcissima dedica dopo il trionfo nello Yucatan, leggi qui) e l'ha vista recuperare terreno in classifica da inizio anno a oggi) e dunque la 31enne campionessa di Macerata non sarà testa di serie (mentre la prima tennista italiana nel ranking Wta, Martina Trevisan parte come 26° posto nel seeding francese).

Camila Giorgi, missione Roland Garros. Allenamenti e mini shorts neri che mandano i fans in delirio

La speranza dei tifosi di Camila è che possa avere un buon tabellone, anche perché sarà chiamata a confermare punti importanti (un anno fa arrivò agli ottavi di finale e al terzo turno riuscì a sconfiggere in rimonta l'attuale numero 2 del mondo Aryna Sabalenka con un parentorio 4-6, 6-1,-6-0).

Intanto, come detto, Camila Giorgi si sta allenando in palestra e posta ogni tanto alcune foto per i suoi tifosi: l'ultima in ordine cronologico è un selfle con top bianco e mini shorts neri che hanno tolto il respiro ai followers della tennista azzurra (guarda la foto in gallery o qui). Applausi.

