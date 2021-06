Marica Pellegrinelli bikini: web si scalda. E con Borriello... FOTO DELLE VIP

Marica Pellegrinelli in bikini: il web si scalda. E con Borriello...

La foto in bikini di Marica Pellegrinelli fa salire la temperatura sul web: "Stupenda Mary", le scrive Francesca Lodo. Intanto secondo il magazine Chi, sembra che Marco Borriello abbia trascorso il suo 39esimo compleanno in compagnia dell'ex moglie di Eros Ramazzotti e con un gruppo di amici al Cala Bassa Beach Club. Stando a questi gossip, l'ex attaccante di Milan-Juventus e Marica Pellegrinelli si sarebbero poi visti il giorno seguente al Cappuccino Gran Cafè. Tra i due è nata da tempo una forte e duratura amicizia. Il loro legame crescerà in qualcosa di più? Chissà...

Miriam Leone si copre con una foglia

"e ho imparato a prendermi cura di me …", scrive Miriam Leone su Instagram pubblicando una sua foto immersa nelle limpide acque della Sardegna in cui la bellissima attrice siciliana è coperta da... una foglia. Uno scatto "vedo non vedo" apprezzato dai follower. "Dea scesa dall'Olimpo", scrive uno dei suoi fans.

Ilary Blasi si ispira a Sophia Loren: "L'immaginazione dell'uomo..."

"L’immaginazione dell’uomo è la migliore arma della donna….", scrive Ilary Blasi sui social. Lady Totti cita Sophia Loren e posta una foto in bianco e nero di grande classe che riscuote un'ovazione su Instagram. Tutti conquistati dal fascino della conduttrice Mediaset, reduce da una primavera di successi alla guida dell'Isola dei Famosi 2021.

Claudia Romani attaccante di sfondamento: 4 gol (foto da urlo) per l'Italia

Claudia Romani lancia il sondaggio tra i suoi follower: quale foto preferite? La modella posta 4 immagini calcistiche, con il pallone o la maglia della nazionale italiana (Kit di Evangelista Sports e Milan Club Montreal) dalla spiaggia di Miami. Tutte da sogno. Grande tifosa del Milan, in queste settimane il suo cuore è tutto azzurro per la squadra allenata da Roberto Mancini. E, se Heidi Klum ha fatto flop con la magliettina della sua Germania (lei super, ma la squadra tedesca in quel frangente ha perso contro la Francia, vedi sotto), Claudia Romani può festeggiare le tre vittorie su tre partite nel girone che hanno lanciato l'Italia agli ottavi di finale contro l'Austria. Sognando nuove notti magiche in questo Euro 2020...

Cristina D'Avena esplosiva, i fans: "Per tutti i puffi". E va in gol con "Nel cuore solo il calcio"

Cristina D'Avena posa con un costume nero sugli scogli (e il mare della Liguria sullo sfondo): la foto lascia a bocca aperta i fans. "Per tutti i puffi" esclama uno dei suoi follower commentando l'immagine della cantante bolognese celebre per le sigle dei cartoni animati entrate nel cuore di tante generazioni di bambini. In questi giorni Cristina D'Avena è anche andata in gol facendo felici tanti tifosi con il singolo "Nel cuore solo il calcio" che rende omaggio a Euro 2020: "Sono gasatissima per l'uscita di Nel cuore solo il calcio, dedicato ai campionati Europei. Ho voluto regalarvi una 'chicca: la mia personale versione della primissima sigla di Holly e Benji oltre all'inedito. Viva la musica, viva le sigle, viva il calcio!", ha scritto sui social. Il singolo è contenuto nell’omonimo album (uscito il 9 giugno) con i brani legati al mondo del pallone.

Camila Giorgi shorts e stivali sulle strade di Roma: "Città del desiderio"

Camila Giorgi ha regalato ai suoi followers qualche foto che la vede immortalata sulle strade di Roma: shorts e stivali, un look mozzafiato per la tennista italiana, regina dei social, che si sta preparando in vista di Wimbledon (e nei mesi scorsi ha lanciato il brand Giomila: "Amo la moda, ma non sono la nuova Ferragni", aveva spiegato). "Roma è la città degli echi, la città delle illusioni, è la città del desiderio", ha scritto Camila Giorgi a corredo del post che ha riscosso un grande successo tra i suoi tifosi.

Heidi Klum, magliettina della Germania striminzita: che gol!

"Buona fortuna per oggi la Germania" scrive Heidi Klum sui social, posando con una magliettina della nazionale tedesca. Ma l'in bocca al lupo della supermodella non basta a evitare la sconfitta contro la Francia (1-0 con autogol di Mats Hummels) nel match d'esordio di Euro2020. Heidi però, a 48 anni, dà comunque sfoggio di un fisico da sogno e la sua foto resta il più bel gol tedesco in questa rassegna continentale. I tifosi teutonici ovviamente sperano che ora ne arrivino altri e pesanti sul campo da gioco nelle delicatissime sfide contro il Portogallo di Cristiano Ronaldo e l'Ungheria.

Taylor Mega in barca a Formentera: tra sole e balli

“Adesso vado in barca con questo completo e schiattano tutti”. Aveva scritto Taylor Mega nelle sue stories di Instagram. La popolare e bellissima influencer sfoggia un bikini verde che esalta la sua forma fisica sempre spettacolare. Sole, tintarella e qualche balletto per lei. Una vera e propria principessa, anzi regina sul mare da sogno di Formentera.

Raffaella Fico, mostra il doppio punto di vista: lato A e lato B

Raffaella Fico non ha dubbi: "Non esiste prospettiva senza due punti di vista..". L'ex di Alessandro Moggi e Mario Balotelli regala così ai suoi fans una doppia foto mentre è su una barca: lato A e lato B. Quale è meglio? Nel caso della Fico cambia poco: 10 e lode su entrambi i punti di vista. "Che spettacolo dalla testa ai piedi compresi semplicemente pazzesca", le scrivono i follower. (leggi anche: Raffaella Fico in vacanza con la figlia Pia e le amiche, ma spunta Balotelli)

Wanda Nara, giungla bollente: foto stupende, applausi dai follower

Wanda Nara confessa che resterebbe a viverci nella giungla ("Me quedaría a vivir en la jungla"): la moglie di Mauro Icardi (che ha dichiarato di voler restare al Psg, ma la Juventus potrebbe andare all'assalto del giocatore se dovesse partire Cristiano Ronaldo: Maurito piace molto a Max Allegri) posta una foto in costume che lascia i fans a bocca aperta. La showgirl argentina è bellissima e in grande forma. "Divina"... "Te amamos Wanda"... Piovono like e commenti di apprezzamento da parte dei milioni di follower.

Molto bello anche il video di Wanda Nara durante un bagno a Zanzibar

Wanda Nara e Mauro Icardi sono tornati in Africa, a distanza di tre anni, in veste di "esploratori". Una vacanza affascinante e allo stesso tempo romantica all'insegna dell'avventura e del contatto diretto con la natura, che il calciatore del Paris Saint Germain e la moglie stanno raccotnando su instagram.

Una veloce tappa nell'appartamento di Milano e via alla volta del continente africano, in una lussuosa location proprio nel cuore della savana. Anche l'outfit della coppia è in linea con l'anima safari del viaggio, ma per Wanda anche chic, arricchito con una fascia di seta sui capelli. E il reportage fotografico, ad opera del marito Icardi, manda ancora una volta in visibilio i fans.