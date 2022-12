Marocco in ginocchio davanti ai tifosi: la banalità della genuflessione

Mai si era visto nella storia dell'Islam, uomini di fede prostrarsi ad altri uomini, anzichè ad Allah

Il Marocco ha chiuso i Mondiali in ginocchio davanti ai propri tifosi. La cosiddetta pratica del "taking the knee", indica esplicitamente che un unico ginocchio viene poggiato a terra.

Innocuo gesto simbolico per le masse che si nutrono di calcio e TV, ma ontologicamente ricco di significati per chi l'ha ideato. L’atto in questione si ispira a quello di Martin Luther King, che nel 1964 a Selma, in Alabama, si inginocchiò a sostegno del pieno e riconosciuto diritto di voto per gli afroamericani.

Nel 2016 entrò nel mondo sportivo quando Colin Kaepernick, giocatore della Nfl statunitense, lo riprese durante l’esecuzione dell’inno nazionale, in onore delle vittime afroamericane della polizia.

Successivamente si diffuse in tutto il mondo anche nell'ambito militare e civile. Ma con una differenza, mentre nel passato il gesto presupponeva sostanziose valenze, nel presente viene strumentalizzato e banalizzato per veicolare ridicole battaglie ideologiche care unicamente ai cultori del sesso liquido, o per infliggere risibili dispettucci agli avversari sportivi.

Parafrasando Hannah Arendt: la banalità della genuflessione! Qualsiasi dizionario spiega che la genuflessione è atto di devozione, riverenza o adorazione che si deve a Dio, o per i cristiani, al Sacramento eucaristico posto sull'altare o nel Tabernacolo.

In parole semplici, un atto di autoumiliazione o di servile adulazione che sin dalla notte dei tempi, l'uomo timorato di Dio praticava d'innanzi alle molteplici divinità.

A giudicare dalla patologica e virulenta diffusione del " taking the knee" è possibile arguire che l'uomo moderno occidentale, ha detronizzato Dio e intronizzato se stesso al rango di divinità da adorare. "Destituzione" che sembra aver intaccato anche il mondo della mezza luna.

Mai si era visto nella storia dell'Islam, uomini di fede prostrarsi ad altri uomini, anziché ad Allah. Meticciato, omologazione e laicizzazione non sono più miraggi irraggiungibili. Chi governa il mondo, sembra vincere su tutti i fronti. Sara così o papa Francesco farà sentire la sua potente voce?

O la offrirà all'altra parrocchia, più scaltra, luciferina, ed "illuminata"?