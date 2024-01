Martina Colombari, bikini (mozzafiato) di buon anno. "Potresti rifare Miss Italia e...". Foto

Martina Colombari, bikini (mozzafiato) di buon anno

Martina Colombari dà il buon anno ai suoi fans con una foto in bikini mentre corre in riva al mare. "Run to 2024", scrive a corredo dello scatto. Il fisico della showgirl romagnola e moglie della leggenda milanista Billy Costacurta (ormai da anni apprezzato commentatore su Sky Sport) è mozzafiato. "Sei uno spettacolo della natura complimenti Martina", le scrivono. "Potresti rifare miss Italia, e vinceresti ancora", si legge nei commenti. "Tutta la bellezza delle donne in una sola donna"... "La perfezione". Guarda la foto in Gallery.

Martina Colombari bacio di buon anno con Billy Costacurta

E' una pioggia di like per la conduttrice televisiva. Che ha inaugurato l'anno anche con la foto di un bacio al suo amato Billy. "Mi ha concesso un solo scatto , ed io pur di immortalare il momento - chi si bacia il primo dell’anno si bacia tutto l’anno- ho pure sbagliato a scattare la foto !!!", scrive la Colombari nella didascalia della foto.

Martina Colombari, quella dolce dedica a Costacurta

Recentemente Martina Colombari è protagonista a Verissimo su Canale 5. Silvia Toffanin le aveva chiesto il segreto di un amore così longevo con Costacurta (stanno insieme da 27 anni): "Non ci sono segreti, c'è grande rispetto e grande stima. C'è la voglia di rivedersi ancora tra dieci e vent'anni davanti a un camino e a una tazza di té e un libro. C'è la voglia di viaggiare, c'è la voglia di scoprirsi in un'evoluzione della vita di coppia".

"Noi siamo all'antica, non abbiamo troppi grilli per la testa. Siamo il bianco e il nero, perché lui non ama il caos e io invece starei sempre alla ricerca di nuovi amici. Penso che bilanciarsi sia il trucco", le parole di Martina Colombari.