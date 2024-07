Matrimonio Dybala-Oriana Sabatini. Quegli strani divieti per gli invitati...

Un evento organizzato da Claudia Villafañe, ex moglie di Diego Armando Maradona





Paulo Dybala e Oriana Sabatini convolano a nozze a Buenos Aires, nella suggestiva location di Haras de Exaltación de la Cruz. In Argentina lo hanno catalogato come l’evento dell’anno, a Roma, invece, è nata qualche polemica sulla sua assenza per cinque giorni durante la preparazione. D’altronde Paulo, non avrebbe potuto fare altrimenti perché un anno fa, quando lo ha organizzato, era sicuro che a giugno sarebbe stato convocato per la Coppa America. Poi, qualche infortunio di troppo, lo ha fatto uscire dalle priorità del ct Scaloni. Si è messo alle spalle la delusione sportiva con il supporto della moglie Oriana che ieri gli ha detto sì davanti a 300 invitati tra i quali i calciatori De Paul, Paredes, Morata, Di Maria, Vasquez e alcuni suoi ex compagni di quando era al Palermo. Presenti anche decine di vip, artisti, personaggi dello spettacolo e amici. Lo scrive il sito internet www.ilmessaggero.it.

Un evento organizzato da Claudia Villafañe, ex moglie di Diego Armando Maradona, che ha requisito i cellulari degli invitati durante la cerimonia per non correre il rischio di scatti non autorizzati. Tra i divieti anche quello di non proiettare durante la cena foto e video di famiglia degli sposi o di quando erano bambini. La cerimonia è cominciata intorno le 16 locali perché in questo periodo in Argentina è inverno e le temperature sono di circa 10 gradi.

Oriana è stata accompagna all’altare dal padre e a celebrare il matrimonio è stato lo stesso sacerdote che ha sposato i suoi genitori. Paulo vestiva un abito Battistoni, Oriana uno di Dolce e Gabbana. Emozionatissima la mamma della sposa Catherine Fulop che su Instagram ha pubblicato una parte della lettera scritta alla figlia: «So che hai visto la bontà di Paulo e sono felice per la tua scelta. Sarà un buon padre per i tuoi figli e spero che possa amarti come tuo papà ha amato me».

Dybala è stato il primo ospite nel podcast di Oriana nel quale ha ammesso di sentire il desiderio di diventare padre: «Sono curioso perché mi piacerebbe. Ho sempre voluto esserlo e sento che è un buon momento». Dopo il matrimonio via alla festa con gli invitati. Paulo tornerà in Italia martedì mattina e salterà l’amichevole di domani contro il Kosice.