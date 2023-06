Mauro Icardi al Milan? L'indizio social (cancellato) di Wanda Nara scuote il calciomercato

Mauro Icardi-Milan, l'indizio social di Wanda Nara

Mauro Icardi al Milan dopo gli anni da ataccante dell'Inter? Una storia, postata su Instagram e poi cancellata da Wanda Nara, sta facendo sognare i tifosi rossoneri.

L'attaccante argentino ha chiuso una stagione trionfale in prestito al Galatasaray (titolo di Turchia, che mancava dal 2019 al club di Istanbul con 22 gol e 7 assist in campionato): ora tornerà al Paris Saint Germain, che dovrebbe rimetterlo sul mercato e con un prezzo abbordabile attorno ai 15-20 milioni (contratto in scadenza nel 2024). L'ingaggio è pesante (attorno ai 7 mln), ma si potrebbe puntare sul Decreto Crescita. In più Icardi ha passaporto italiano in ottica liste Uefa, avendo "giocato in una squadra italiana per almeno tre anni tra i 15 e i 21".

Wanda Nara e Icardi, Maurito al Milan? (foto Instagram)



La foto condivisa dalla compagna e agente - Wanda Nara in posa davanti al Duomo di Milano accompagnata dalla scritta 'Milan' con una clessidra - ha fatto fatto pensare a un passaggio dell'ex capitano nerazzurro in rossonero. Il Milan, come noto, cerca un attaccante per puntellare il reparto offensivo dopo l'addio di Zlatan Ibrahimovic.

Possibile dunque che Icardi vesta dunque la maglia del Milan? Chissà. Il Diavolo, dopo la decisione di Marcus Thuram (che firmerà per l'Inter) è certamente a caccia di un attaccante. Si continua a parlare di Romelu Lukaku in un nuovo derby di mercato sempre con l'Inter (che vorrebbe Big Rom in prestito, ma il Chelsea tratta la cessione a titolo definitivo e questo mette il Diavolo in corsa). Resta calda la pista che porta ad Alvaro Morata (se l'Atletico Madrid accettasse un prestito con diritto/obbligo di riscatto a determinate condizioni). Molto complicato arrivare a Lois Openda (50 milioni la valutazione del Lens per il giovane talento). Gianluca Scamacca? Solo se il West ham lo dà in prestito. Ora, anche il nome di Icardi, che tornerebbe a Milano dopo l'avventura nerazzurra, scaldando i sogni dei tifosi milanisti.

