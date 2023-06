Milan, preso l'erede di Tonali a centrocampo. E Luka Romero-Arda Guler...

Calciomercato Milan, Kamada e Loftus-Cheek

Aspettando l'ufficializzazione di Daichi Kamada (è fatta per il 26enne giapponese, giocatore a parametro zero e ottimo feeling col gol: 16 in 47 partite nell'ultima stagione), il Milan sta per piazzare un grande colpo a centrocampo. Dopo l'addio a Sandro Tonali (al Newcastle, 80 milioni e cessione più onerosa di sempre per un calciatore italiano) si registra una accelerazione fortissima per Ruben Loftus-Cheek. Un giocatore di livello internazionale che darebbe un grande peso in mezzo in campo al Diavolo di Stefano Pioli. Addirittura secondo calciomercato.com "Moncada e Furlani sono ai dettagli col Chelsea per Ruben Loftus-Cheek, centrocampista classe 1996 in scadenza nel 2027 con il Chelsea. L'affare dovrebbe chiudersi sulla base di un trasferimento a titolo definitivo a 15 milioni di euro".

Il Milan poi cercherà un altro colpo a centrocampo: da capire se i rossoneri resteranno su Frattesi del Sassuolo che però costa molto (niente aste, si parla del possibile inserimento di Lorenzo Colombo e Daniel Maldini come contropartite) o cercheranno occasioni più low cost. Certamente a Stefano Pioli piace molto l'olandese Tijjani Reijnders, 24enne dell'AZ Alkmaar (valutazione accessibile, attorno ai 15 milioni). Secondo TMW, il Milan piomba a sorpresa su Sofyan Amrabat, ma va detto che il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso valuta il marocchino circa 30 milioni di euro.

Calciomercato Milan, Luka Romero e Arda Guler

Non solo. Il Milan è vicinissimo anche Luka Romero (definito da molti come il "nuovo Messi"), classe 2004 della Lazio, a parametro zero: nel 4-2-3-1 di Stefano Pioli potrebbe fare sia il trequartista che l'esterno destro d'attacco.

Il club rossonero non molla la presa neanche la pista Arda Guler, trequartista classe 2005 del Fenerbahçe considerato forse uno dei più forti talenti mondiali della nuova generazione: su di lui c'è la concorrenza di diversi top club europei, in particolare di Real Madrid e Barcellona, ma il club rossonero sta lavorando forte da tempo. Il ragazzo piace molto a Moncada e, secondo quanto riporta Fanatik in Turchia, il Milan avrebbe messo sul piatto un'offerta da 22 milioni di euro (superiore alla clausola rescissoria da 17,5 milioni di euro). A questa cifra, andranno poi aggiunti dei bonus e anche una percentuale sulla futura rivendita di Guler.

Calciomercato Milan: Morata, Openda, Lukaku e Scamacca

In attacco, la storia del calciomercato milanista è tutta da scrivere dopo il passaggio di Marcus Thuram all'Inter. L'ipotesi Alvaro Morata (13 gol in 36 presenze in Liga) dall'Atletico Madrid può scaldarsi sulla base di un prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni: l'ex Juve sarebbe un centravanti con caratterstiche complementari a Olivier Giroud. Gianluca Scamacca dal West Ham? Solo in prestito. Lois Openda: il classe 2000 è un bel talento e piace molto, ma il Lens lo valua 45/50 milioni. Fronte Lukaku: il Chelsea tratta solo la cessione al momento (almeno 40 milioni per Big Rom) e il suo ingaggio è ovviamente pesante. Tutt'altro che facile portarlo al Milan (non dimentichiamo eventuali rilanci irrifiutabili dall'Arabia Saudita: le sirene per lui non smettono di suonare malgrado i recenti rifiuti...), ma certo sarebbe una rivincita per il popolo rossonero un eventuale colpo.