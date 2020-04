Max Allegri e 400 milioni: Newcastle da mille e una notte col principe saudita

Max Allegri al Newcastle? Il club inglese sta per cambiare proprietà finendo nelle mani del principe Mohammed Bin Salman. I rumors dicono che Mike Ahsley, proprietario del club dal 2007, avrebbe già trovato l'accordo con gli investitori sauditi che prenderanno l'80% della società attraverso il fondo PIF. Lanciando così la sfida al Psg che da anni è controllato dagli emiri del Qatar. Una rivalità politica ed economica pronta a trasferirsi anche nel calcio. Il Newcastle è valutato 400 milioni di euro, con uno sconto di 50 milioni per la crisi legata al coronavirus. E in questo scenario i tabloid inglesi (e i broker) danno l'ex allenatore della Juventus come primo nome per la panchina dei Magpies.

Allegri-Newcastle: sogno Griezmann

Massimiliano Allegri si farà tentare dall'ambizioso piano del Newcastle saudita? I rumors dicono che ovviamente all'ex mister della Juve sarebbe stato promesso un budget importante per il calciomercato. E già si fa il nome del francese Griezmann, in uscita dal Barcellona (che sogna l'interista Lautaro Martinez per sostituirlo).

"Ho ancora una piccola vacanza. Quanto resta? Tre mesi di vacanza? Quindi altri tre mesi di vacanza vanno bene. A settembre devo tornare ad allenare, se mi abituo troppo bene alle vacanze poi non lavoro più. Quindi devo tornare", aveva detto Allegri nelle scorse settimane. Non c'è solo il Newcastle sulle sue tracce: anche club come Manchester United e Psg guardano al mister livornese. Ma se Mohammed Bin Salman chiuderà a breve l'acquisto del club inglese l'assalto all'ex tecnico juventino potrebbe avere un'accelerata.