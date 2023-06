Max Biaggi, chi è Virginia De Masi: nuova fidanzata che ha 29 anni meno di lui

Max Biaggi, è Virginia De Masi la nuova fidanzata

Amore in casa Biaggi: ecco Virginia De Masi. L'ex fuoriclasse del motociclismo italiano (quattro titoli mondiali 250 e due in Superbike) è stato paparazzato da Chi in atteggiamenti dolci a Formentera con la nuova fidanzata. Chi è l'ultima fiamma di Max?

Chi è Virginia De Masi, nuova fidanzata di Biaggi. E i grandi amori di Max

Virginia De Masi, nuovo amore di Max Biaggi, ballerina napoletana più giovane di lui. Infatti la ragazza ha 29 anni meno dell'ex rivale di Valentino Rossi: 52 anni lui (compiuto nelle scorse ore, il 26 giugno), 23 lei. I due sono stati beccati tra baci, abbracci e tenere effusioni in spiaggia; la sera invece si sono concessi una romantica cena al Can Carlos, uno dei ristoranti più noti dell'isola.

Prima di conoscere Virginia De Masi, Max Biaggi è stato legato sentimentalmente a Francesca Semenza per 5 anni. In precedenza il Corsaro ha avuto una lunga relazione con Bianca Atzei e prima ancora si ricorda la storia d'amore con Eleonora Pedron. Senza dimenticare Anna Falchi. Ma sono tante le relazioni o i flirt a cui è stato associato Biaggi: in passato le cronache del gossip parlano di Claudia Schiffer, Naomi Campbell, Adriana Volpe e Valentina Pace.

