Mbappé litiga con la mamma agente per soldi? Le mosse di Fayza Lamari...

Mbappé litiga con la mamma agente: "Non lavoro per lui sotto al 30%"

Kylian Mbappè ha litigato con Fayza Lamari, la mamma-agente? In una prossima puntata del programma Envoyé Spécial (andrà in onda su France 2 il 18 gennaio) si parla di una lite che la donna ha in corso con il figlio. «Non lavoro per lui se il 30% dei guadagni va a quell’associazione. È una percentuale troppo alta, pari alla mia. Se devo invece scendere io sotto questa cifra, piuttosto smetto di lavorare e me ne vado in pensione alle Maldive», le parole rivelata dal quotidiano francese Le Parisien. L'associazione a cui fa riferimento è la Inspired by KM che aiuta 98 giovani dai 9 ai 16 anni (49 ragazzi e altrettante ragazze) provenienti dalle periferie parigine.

Poi ha aggiunto, sorridendo e scherzando: «All’inizio io e lui eravamo sul 50-50, incredibile, poi sono scesa anche io al 30, ma non andrò sotto questa percentuale».

Secondo Forbes, il patrimonio di Mbappé ammonta a circa 110 milioni di euro. Al Psg ha un ingaggio lordo da 72 milioni di euro a stagione, in virtù del rinnovo firmato nel 2022 e che scadrà a fine stagione. A quel punto dovrà decidere se rinnovare il suo matrimonio con il Paris Saint Germain o andare al Real Madrid che lo corteggia da anni. Sui soldi presi dal figlio come stipendio, mamma Fayza è stata chiara: «Non c’è nessuna colpa, nessuna vergogna. Se avessimo potuto prendere 10 miliardi, li avremmo presi perché è quello che il sistema vuole».

Mbappé, la mamma procuratrice Fayza Lamari e la riforma Fifa sugli agenti

Va detto che dallo scorso ottobre una riforma della Fifa ha imposto un sistema di licenze che mira a mettere in regola gli agenti, permettendo solo a quelli autorizzati e regolarmente iscritti all’albo di continuare a esercitare la professione. Lamari non ne fa parte al momento e a maggio prossimo è prevista l’ultima data utile per dare l’esame che ne convaliderebbe lo status. Altrimenti Mbappé dovrà cercarsi un altro agente per trattare il suo futuro. Ecco dunque che Fayza Lamari potrebbe aver anticipato i tempi, la mamma di Mbappè potrebbe prendere una buonuscita e passare la mano a un altro procuratore.