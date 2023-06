Mbappè-Psg rottura e addio: Kylian venduto al Real Madrid subito

Mbappé-Psg niente rinnovo di contratto

Kylian Mbappé ha ufficialmente fatto sapere di non aver mai discusso di un'estensione del contratto con il Psg oltre il 2024. L'attaccante della Francia ha diffuso una nota all'Afp, all'indomani dell'invio di una mail in cui annunciava ai dirigenti del Paris Saint Germain che non avrebbe fatto scattare l'opzione per un ulteriore anno.

Mbappé: 'Mai discusso con Psg prolungamento oltre il 2024'

"I dirigenti del club al lavoro sulla vicenda del prolungamento, siglato un anno fa - sottolinea Kylian Mbappè nel comunicato - sono stati informati fin dal 15 luglio 2022 della decisione (di non andare oltre il 2024, ndr) e la mail aveva solo l'obiettivo di confermare quanto era già stato chiarito in anticipo a livello verbale".

Mbappé e il suo entourage "deplorano che la ricezione di questa lettera sia stata trasmessa ai media e che questi scambi di testi siano stati resi pubblici al solo scopo di danneggiare la loro immagine e il regolare svolgimento delle discussioni con il club".

Mbappè dal Psg al Real Madrid in estate

Non è un segreto che Florentino Perez sogni da anni di voler portare Kylian Mbappè al Real Madrid: è semrpe stato il suo obiettivo numero, più ancora che Erling Haaland (peraltro il bomber norvegese è blindatissimo nel Manchester City campione d'Europa).

Cosa accadrà adesso? Da quanto filtra dalla Francia il Psg non ha intenzione di perdere l'attaccante della Francia vice campione del mondo a parametro zero tra un anno. Porte dunque aperte alla cessione in estate, ma è certo che per la trattativa non si preannuncia facile...

Leggi anche