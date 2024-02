Mbappè al Real Madrid? Il Psg 'risparmia' 200 milioni per... Osimhen-Leao

Mbappè-Real Madrid, Psg risparmia 200 milioni

Kylian Mbappé lascerà il Paris Saint-Germain. Ormai non ci sono più dubbi sull'addio dell'attaccante. Destinazione Real Madrid, anche se c'è chi ha tenuto in corsa altre rivali (come le inglesi Liverpool in primis, poi, Arsenal, Chelsea, Manchester United), ma da tempo il sogno del fenomeno francese è colorato di blanco (dove vuole finalmente vincere la Champions League e il Pallone d'Oro, lui che è stato già campione del mondo con la Francia a Russia 2018) e si tratta solo di trovare la quadra. E già il mondo del calcio trema pensando al tridente galattico formato da Mbappè, Vinicus e Bellingham.

L'offerta del Real Madrid? Da quanto trapela quinquennale da 25 milioni di euro a stagione, unito a un cospicuo bonus alla firma di 125 milioni di euro, ai quali aggiungere alcuni emolumenti legati ai diritti d’immagine

Perdere Mbappè a parametro zero da un lato suona come una beffa per il Paris Saint Germain, ma l'altro lato della medaglia è rappresentato dal risparmio per il club di Nasser Al-Khelaifi: quasi 200 milioni tra ingaggio (72 milioni l'anno), premio fedeltà che non verrà erogato (80-90 milioni) e e altri bonus legati a obiettivi e diritti d'immagine. Soldi che il Psg metterà sul mercato, d'altronde il divorzio non ha certo colto di sorpresa la società campione di Francia.

Mbappè-Real Madrid, Psg guarda a Osimhen e Rafael Leao

Secondo L'Equipe, il primo nome sulla lista per sostituire Kylian Mbappè è quello di Victor Osimhen, che ha firmato di recente il rinnovo del contratto con il Napoli fino al 2026 ma che a fine stagione probabilmente saluterà il club campano (ha una clausola rescissoria tra i 120 e i 130 milioni di euro). Sulle sue tracce anche le grandi di Premier League. L'alternativa, pur con un ruolo diverso dal fenomeno nigeriano, è una vecchia conoscenza di Luis Campos, ovvero il milanista Rafael Leao (clausola rescissoria da 175 milioni di euro pagabili in tre rate valida nella prima parte della sessione estiva di mercato): da qualche settimana suonano sirene francese sul talento del Milan.

E se il Psg provasse il doppio colpo?

Esiste poi una terza pista che porta a Bernardo Silva, che la scorsa estate ha prolungato con il Manchester City fino al 2026 dopo essere stato associato proprio al PSG. Improbabile invece pensare a un Psg che possa strappare Erling Haaland al Mancester City. Attenzione poi nella lista della spesa estiva del Psg, alle voci su Gavi del Barcellona (che piace a Luis Enrique) e Marcus Rashford (che può lasciare il Manchester United. In difesa occhi puntati sull'ex juventino Matthijs de Ligt attualmente al Bayern Monaco e già cercato a gennaio.