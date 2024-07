Mbappé, nuovo appello anti-Le Pen: "Non lasciamo la Francia a quelli là"

Kylian Mbappé torna a parlare di elezioni francesi. L'attaccante del Real Madrid va in tackle: “Una vittoria della destra sarebbe catastrofica, invito tutti i francesi ad andare a votare, spero che ognuno si mobiliti perché non possiamo lasciare che il Paese finisca nelle mani di questa gente”.

Il secondo appello politico di Mbappé arriva in occasione della conferenza stampa di vigilia dei quarti di finale di Euro 2024 tra Francia e Portogallo, in programma venerdì 5 luglio ad Amburgo. “Sono un cittadino, prima di tutto, non sconnesso con il mio Paese e gli estremisti sono ad un passo dal potere. Non posso restare senza voce”.

Il 7 luglio sono previsti i ballottaggi in Francia. Il primo turno aveva visto il Rassemblement National (destra) in testa in contrapposizione con il partito ‘Ensemble’ del Presidente Macron (che ha fatto scattare un patto di "desistenza" insieme al Nuovo fronte Popolare di sinistra).