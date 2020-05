McFIT, a Verona la prima riapertura in Italia

Verona, 19.05.2020. Finalmente anche in Italia gli appassionati di fitness possono tornare ad allenarsi in palestra, e McFIT ha già iniziato a riaccogliere i primi abbonati. Questa mattina, infatti, in seguito all’ordinanza della Regione Veneto, è stata riaperta la prima palestra a Verona. Quella nella città veneta era stata anche la prima palestra inaugurata in Italia nel 2014 dalla catena tedesca numero uno in Europa, con oltre 2 milioni di abbonati. Negli ultimi sei anni McFIT ha aperto 35 centri in tutta Italia. I centri fitness in Italia del gruppo RSG GROUP sono 36 (35 McFIT, 1 John Reed).

Per l’occasione era presente anche Vito Scavo, CEO di McFIT Italia e COO di RSG Group GmbH, che in prima persona ha illustrato i protocolli di sicurezza adottati per consentire ai clienti di tornare ad allenarsi in sicurezza e nel pieno rispetto delle regole.

“Siamo molto felici di poter finalmente riaprire in sicurezza per abbonati e dipendenti in un luogo sicuro, sanificato, igienizzato e controllato. Il nostro obiettivo è di accogliere i nostri abbonati in totale sicurezza, e lo facciamo partendo proprio da Verona, nel primo centro aperto in Italia nel 2014, quindi in una palestra che per noi ha un significato speciale, in una giornata dal forte valore simbolico. “WELCOME HOME”, come cita il nostro claim di oggi”, ha dichiarato Vito Scavo al termine dell’evento.

Vito è un “self made man” nato a Bari nel 1975 e trasferitosi a 10 anni in Germania e oggi amministratore di McFIT Italia e RSG Group GmbH, la più grande multinazionale del fitness in Europa per numero di abbonati, 2 milioni in oltre 300 palestre in Europa. L’RSG GROUP è un gruppo interamente di proprietà con i brand McFIT, John Reed e High 5 (https://www.rsggroup.com/en/left-side/brands) è leader di mercato in Germania e in Europa, e ad un passo dall’ingresso nel mercato negli USA.

I centri fitness McFIT a Verona sono 2 e oggi è stato realizzato il reopening di entrambi (Via Manin e Viale del Lavoro). L’evento è stato realizzato nella palestra in Viale del Lavoro 23/B, la prima palestra McFIT aperta in Italia nel 2014.