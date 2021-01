Meitè-Milan: fatta. Mandzukic e Pato vedono rossonero. Calhanoglu e Marchwinski..

Meité al Milan dal Torino

Soualiho Meité al Milan: è fatta. Trovato l'accordo per il passaggio del centrocampista in prestito oneroso dal Torino con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro. Il 26enne (classe 94) potrà entrare nelle rotazioni a centrocampo con Kessie, Bennacer e Tonali. Il Milan cercherà di chiudere tutte le pratiche il più velocemente possibile per metterlo a disposizione di Pioli già a Cagliari lunedì sera.

Calhanoglu-Milan, rinnovo più vicino

Calhanoglu e il Milan sono più vicini: bisogna ancora lavorare per il rinnovo del contratto in scadenza a fine giugno, ma c'è ottimismo dopo l'incontro delle scorse ore tra il club rossonero e l'agente del numero 10 turco Gordon Stipic. La richiesta del giocatore era 6 milioni a stagione, l'offerta del club era 3,5: l'ipotesi è di un punto d'incontro attorno a 4,5 mln bonus compresi.

Marchwinski piace al Milan

Filip Marchwinski è nei radar del Milan. Il 19enne centrocampista del Lech Poznan è considerato un talento molto interessante ed è stato ogggeto di colloquio con il suo agente Branchini (che rappresenta anche Mario Mandzukic).

Pato chiama il Milan

Alexandre Pato ha nostalgia dell'Italia e vorrebbe tornare in serie A. "Sento dire che in Italia potrebbero esserci club interessati a me. Ma vorrei mettere ben in chiaro che a 31 anni non cerco un contratto per il conto in banca, bensì un progetto che mi piaccia. Fosse stato per i soldi, sarei rimasto in Cina", ha spiegato l'ex attaccante del Milan alla Gazzetta dello Sport. A 31 anni si sente ancora pronto per affrontare una nuova esperienza nel calcio che conta. "Il mio fisico è a posto, sto bene, e la mia testa è diversa rispetto a quando mi avevate conosciuto. So quello che posso dare e cosa devo fare: la volontà è tutto e io ce l’ho. Vedo l’Europa nel mio futuro, in particolare l’Italia. In Serie A penso di poterci ancora stare e fare molto bene, compatibilmente col fatto che ho passaporto extracomunitario". Il Milan più che una seconda punta (ruolo al completo con Rafael Leao e Rebic) certa un centravanti (Mandzukic, Pavoletti). Pato comunque manda un messaggio ai rossoneri: "Certo, come potrei non averla. Stiamo parlando di 150 partite, 63 gol, uno scudetto e una Supercoppa di Lega. Sarebbe un sogno poter tornare al Milan, che è nel mio cuore".

Manduzkic-Milan, l'ex Juventus come vice-Ibrahimovic per Stefano Pioli

Mario Mandzukic al Milan? L'ipotesi che sembrava di fantamercato invece sta trovando conferme. L'ex attaccante della Juventus - svincolato dopo la sua esperienza in Qatar con la maglia dell’Al-Duhail - sta diventando un'opzione per il club rossonero e la dirigenza di via Aldo Rossi nelle scorse ore ha avuto contatti il suo procuratore Branchini.

Manduzkic supera Pavoletti come vice Ibrahimovic al Milan

Nei giorni scorsi si è parlato di Leonardo Pavoletti, ma ora sono in salita le quotazioni di Mandzukic. Il 34enne centravanti croato (classe '84) si sta allenando tutti i giorni e ha voglia di tentare una nuova avventura in serie A: Mario sarebbe disposto ad accettare un contratto di 6 mesi. Per caratteristiche fisiche e tecniche sarebbe il vice Ibrahimovic ideale, permettendo al Milan di completare nel migliore dei modi un reparto che ha in Zlatan, Rafael Leao e Ante Rebic i suoi cardini.

Andrea Conti, Fiorentina e Parma

Resta in uscita Andrea Conti: piace alla Fiorentina, che pensa al suo acquisto (il Milan lo valuta 7,5 milioni) però non ha ancora affondato il colpo. E in queste ore si è inserito il Parma di D'Aversa.