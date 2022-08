Mercato Juve: Pogba c'è. Ora si punta su Kostic, dopo il secco no di Mertens

7° posto – PAUL POGBA - 75,500 ricerche Il centrocampista della Francia è uno dei giocatori più ammirati in questo Europeo, sia per doti tecniche che per lo stile dell’acconciatura. La Juve sta provando in tutti i modi a riportarlo a Torino, visto che potrebbe liberarsi dal Manchester United a costo zero.

Pogba non si opera al menisco: sarà in campo a settembre

Buone notizie per la Juventus: Paul Pogba non si opera al ginocchio e, dopo cinque settimane di preparazione differenziata, tornerà a disposizione di Max Allegri per Juve-Salernitana, in programma nel weekend del 10/11 settembre.

Lo staff della Juventus e il giocatore francese hanno scelto la via “conservativa” dopo il consulto medico fatto in giornata, a Lione, col professor Bertrand Sonnery-Cotter. I bianconeri dovranno fare a meno del loro numero 10 solo per le prime cinque giornate di campionato. Tuttavia, questo tipo di soluzione non garantisce la risoluzione definitiva del problema al menisco: solamente tornando in campo Pogba se il recupero sarà totale e quindi potrà partecipare regolarmente ai mondiali in Qatar con la nazionale francese.

Con le novità positive sul grande colpo del mercato estivo bianconero, cambia anche l'agenda del club: non serve più un innesto a centrocampo (si era fatto anche il nome di Veretout), quindi la Juve torna a concentrarsi sull'attacco, per sostituire Alvaro Morata. L'ipotesi suggestiva era quella di Dries “Ciro” Mertens, svincolato dal Napoli, ma il belga è ancora talmente legato ai partenopei da aver seccamente rifiutato gli eterni rivali della Juve, che gli offrivano un ingaggio di ben 5 milioni netti all'anno. Preso atto del no di Mertens, gli uomini-mercato della Vecchia Signora hanno virato con decisione su Filip Kostic, attaccante dell’Eintracht Francoforte che ora è il primo obiettivo sull'agenda bianconera.