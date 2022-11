Messi, maglia del Messico calpestata? Ecco la verità. Il pugile messicano: "Prega Dio che..."

Messi calpesta la maglia del Messico? Guarda il video

Il video di Lionel Messi con la maglia del Messico sotto gli scarpini dopo il match dei Mondiali 2022 in Qatar deciso dalla Pulce (super gol e poi Enzo Fernandez fa il 2-0: vendicata la sconfitta contro l'Arabia Saudita e ora decisiva la sfida contro la Polonia di Lewandowski) fa il giro del web planetario.

Messi calpesta la maglia? Furia Messico

In Messico molti sui social non hanno preso troppo bene l'immagine dell'attaccante del Psg (a proposito dall'entourage di Messi filtra la smentita sulle voci del Times sul passaggio milionario all'Inter Miami di Beckham con firma dopo i Mondiali in Qatar: "Fake news, nessuna trattativa") e parlano di 'oltraggio' alla casacca del 'Tricolor'.



Messi calpesta la maglia del Messico ai Mondiali in Qatar? Pugile Canalo Alvarez, il minaccioso tweet

Il pugile Canelo Alvarez, super campione di boxe e idolo in Messico, ha fatto un tweet minaccioso del numero 10 dell'Argentina: “Avete visto Messi pulire il pavimento con la nostra maglia? Chiedo a Dio di non incontrarlo”.

Messi calpesta la maglia del Messico? Sergio Aguero risponde al pugile Canelo Alvarez

Ma quella maglia del Messico è stata davvero calpestata da Messi? L'ex attaccante e stella dell'Argentina Sergio Aguero ha risposto direttamente al pugile facendogli notare che non è così: "Signor Canelo, non cerchi scuse o problemi, sicuramente lei non sa di calcio e di cosa succede in uno spogliatoio. Le magliette sono sempre per terra a partita finita per via del sudore e poi, se si guarda bene, fa il movimento per toglierla e la colpisce accidentalmente".